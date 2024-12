M jak miłość, odcinek 1835: Bartek zadłuży się po uszy, by odnaleźć chorą Dorotę! Ryzykowny ruch Lisickiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Zrozpaczony Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" zwróci się o pomoc do detektywa Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Będzie błagał go, by ten zrobił wszystko, co w jego mocy, aby odnaleźć Dorotę, która zniknęła bez słowa tuż po ich ślubie. Lisiecki przypomni Karskiemu, że jego żona jest ciężko chora na raka i jeśli nie podejmie leczenia, może w każdej chwili umrzeć.

Mimo chęci, Karski w 1835 odcinku "M jak miłość" ostudzi entuzjazm Bartka, tłumacząc, że jeśli Dorota jest już za granicą, jej odnalezienie będzie graniczyło z cudem. Takie poszukiwania wymagają ogromnych nakładów finansowych, jednak zdeterminowany Lisiecki zapewni, że zdobędzie potrzebne środki…

Lisiecki zapożyczy się w banku dla Doroty w 1835 odcinku "M jak miłość"? Nie będzie takiej potrzeby

W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek zacznie liczyć swoje oszczędności oraz kontaktować się z bankami w sprawie możliwości uzyskania kredytu. Niestety, oferowane przez instytucje finansowe sumy okażą się niewystarczające i żaden banki nie przyzna Bartkowi chwilówki. W pewnym momencie pomoc zaoferuje mu Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski), jednak Bartek nie będzie chciał nawet o tym słyszeć, wiedząc, że Jagoda (Katarzyna Kołeczek) i Tadek spodziewają się dziecka. Mimo wszystko, Lisiecki postanowi zdobyć potrzebne pieniądze, nawet jeśli oznacza to popadnięcie w długi.

W 1835 odcinku "M jak miłość" szybko okaże się, że żaden bank nie przyzna Bartkowi kredytu, jednak tego samego dnia Lisiecki otrzyma wiadomość od notariusza, który zawiadomi go, że ma od teraz dostęp do majątku Doroty! Czy to właśnie majątek Kaweckiej posłuży do odnalezienia jej?

Bartek odnajdzie Dorotę w 1835 odcinku "M jak miłość"?

Bartek nie podda się w poszukiwaniach ukochanej. W 1835 odcinku "M jak miłość" zwróci się nawet o pomoc do Natalki (Dominika Suchecka), licząc, że jako policjantka będzie miała inne możliwości odnalezienia Doroty. Jednak gdy wszystkie próby zawiodą, Lisiecki upije się w barze, sprowokuje bójkę i trafi do aresztu za pobicie komendanta policji, Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Cały czas będzie myślał o Dorocie, obawiając się, że jeśli jej nie odnajdzie, ona umrze i nigdy więcej jej nie zobaczy.