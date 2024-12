M jak miłość, odcinek 1835: Bartek odnajdzie Dorotę w barze? Zamroczony alkoholem będzie przekonany, że to jego żona!- ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" znajdzie się na krawędzi załamania nerwowego po niespodziewanym odejściu Doroty. Kawecka zniknie bez śladu, nie zostawiając żadnej informacji poza romantycznym listem, co doprowadzi Lisieckiego do desperacji. Mężczyzna podejmie wszelkie możliwe kroki, by ją odnaleźć - od wynajęcia detektywa Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), przez dzwonienie po szpitalach, aż po zaciągnięcie kredytu na poszukiwania.

Niestety, mimo licznych prób, ślad po Dorocie zaginie, a Bartek zacznie tracić nadzieję. Bezsilność i ból popchną go do sięgnięcia po alkohol, który stanie się jego chwilową ucieczką od problemów. W 1835 odcinku "M jak miłość" Lisiecki zacznie regularnie odwiedzać lokalne bary, próbując zapomnieć o swoich kłopotach.

Bartek odnajdzie Dorotę w 1835 odcinku "M jak miłość"?

W jednej z takich pijackich eskapad w 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek zauważy w barze kobietę, która od tyłu przypomni mu Dorotę. Jej blond włosy, do ramion i charakterystyczny śmiech sprawią, że Lisiecki niemal natychmiast pomyśli, że to zaginiona Kawecka. Bez zastanowienia podejdzie do niej i zacznie głośno wołać: "Dorota, to ty!". Niestety, szybko okaże się, że kobieta jest kimś zupełnie innym – nieznajomą, która przypadkowo przypomina jego żonę.

Towarzyszący jej mężczyźni zareagują agresywnie na zachowanie Bartka. W 1835 odcinku "M jak miłość" między Lisieckim a nieznajomymi wybuchnie bójka, podczas której Bartek nie będzie przebierał w środkach. Zrozpaczony mężczyzna zaatakuje jednego z mężczyzn, co doprowadzi do totalnego chaosu w lokalu i interwencji policji.

Interwencja policji i kolejne problemy Bartka w 1835 odcinku "M jak miłość"

Awantura w barze w 1835 odcinku "M jak miłość" przyciągnie uwagę policji, która natychmiast zjawi się na miejscu, by opanować sytuację. Niestety, Bartek, będąc pod wpływem alkoholu, nie będzie w stanie racjonalnie ocenić sytuacji. W trakcie interwencji uderzy jednego z funkcjonariuszy, co ostatecznie przypieczętuje jego los.

Lisiecki zostanie aresztowany i spędzi noc w celi, gdzie będzie miał czas na przemyślenie swoich działań. W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek nie tylko pogłębi swoje kłopoty uczuciowe ale również prawne.