M jak miłość, odcinek 1866: Bartek pozna prawdę o majątku Doroty! Odrzuci duże pieniądze ze spadku, które zostawiła przyjaciółce - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025,o godz. 20.55 w TVP2

To Dorota w 1866 odcinku "M jak miłość" poleci przyjaciółce, żeby dowiedziała się, co słychać u Bartka, czy jest zdrowy i jak sobie radzi po jej odejściu. Nadal będzie przekonana o tym, że Bartek związał się z Natalką (Dominika Suchecka) i weźmie z nią ślub. Zamiast sama zadzwonić do męża i powiedzieć mu prawdę, że żyje, naśle na ukochanego Adę. Poprosi też najbliższą osobę, by załatwiła za nią kilka spraw związanych z kupnem domu jej zmarłych rodziców w Podkowie Leśnej. Bo po powrocie do kraju Dorota będzie chciała zamieszkać z dala od Grabiny.

Ada okłamie Bartka w sprawie Doroty w 1866 odcinku "M jak miłość"

Oczywiście Ada w 1866 odcinku "M jak miłość" okłamie Bartka, że nic nie wie o Dorocie, że niczego nowego się nie dowiedziała, ale zapewni, że uruchomiła swoje znajomości, dawne kontakty w USA. Przyjaciółka Doroty dostanie od niej jeszcze jedno ważne zadanie. Bo z jej pomocą Kawecka będzie chciała przekazać mężowi pieniądze. Zanim uciekła od niego w dniu ślubu, wyjechała do Stanów na leczenie u notariusza załatwiła niezbędne dokumenty, by Lisiecki mógł dowolnie dysponować jej majątkiem, kontami w banku i domem w Grabinie. Ale na tym nie koniec.

Dorota wyręczając się Adą przekaże Bartkowi dużo pieniędzy w 1866 odcinku "M jak miłość"

Bartek usłyszy od Ady w 1866 odcinku "M jak miłość", że Dorota zostawiła mu znacznie więcej niż podejrzewał. I to w momencie, gdy postanowi uporządkować sobie wszystko, pozbyć się majątku żony, sprzedać dom i założyć fundację jej imienia, aby wspierać chorych na nowotwory.

- Pewnie wszyscy cię o to pytają, ale co u ciebie? Radzisz sobie jakoś? - zacznie Ada. - Jakoś... Praca, dom, praca, dom... Praca pozwala nie myśleć za dużo. Dziękuję za troskę... - Słuchaj Bartek, bo jest dość delikatna sprawa, ale chciałbym, żeby ta rozmowa pozostała między nami... Dorota zdeponowała u mnie dość poważną sumę pieniędzy. I prosiła, żebym, no wiesz, przekazała ci tę kasę... Wystarczy, że podjedziesz do mnie w wolnej chwili...

Bartek odrzuci pieniądze Doroty w 1866 odcinku "M jak miłość"

Po tych słowach Bartek w 1866 odcinku "M jak miłość" wpadnie we wściekłość. Lodowatym tonem spojrzy na Adę, nie wiedząc, że jest tylko wysłanniczką Doroty.

- Nie potrzebuję tych pieniędzy! Nie chcę ich! - Rozumiem... Wiesz, może teraz nie, ale w przyszłości pewnie jakoś będzie mógł ułożyć sobie życie. Dorota pomyślała o wszystkim. Chciała, żebyś mógł spokojnie żyć, założyć jakąś rodzinę... - Jaką rodzinę?! Jaką rodzinę?! Nie mogę być z Dorotą, to nie chcę być z nikim innym! - rzuci Bartek, a przyjaciółka Doroty już będzie wiedziała, że on wcale nie jest z Natalką.