M jak miłość, odcinek 1835: Bartek zaatakuje Tadeusza! Dobry gest doprowadzi do ostrej kłótni! - ZDJĘCIA

- Jagoda upiekła ciasto i od sąsiada dostaliśmy wędzonki i pomyślałem że...

- To fajnie, że pomyślałeś, że w tej sytuacji najbardziej potrzebne jest mi jedzenie.

- Dobra, to ja zaniosę to do kuchni i spadam.

- Przepraszam, po prostu...

- Wiem, wszystko wiem.