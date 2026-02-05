M jak miłość, odcinek 1911: Bohaterska akcja Mateusza! Zrobi wrażenie nie tylko na Majce i Matyldzie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1911 odcinku "M jak miłość" Mateusz, Majka i Matylda wybiorą się nad rzekę, aby nieco odpocząć po powrocie na uczelnię po wakacjach, a przy okazji złapać jeszcze parę ostatnich promieni słońca. Tyle tylko, że wtedy jeszcze nie będą świadomi, że ich beztroski wypad zakończy się dramatyczną walką o życie. Ale nie żadnego z nich, a młodego chłopaka, który będzie tam wypoczywał pod opieką swojej siostry. Jednak ta go nie dopilnuje!

Wszystko przez to, że w pewnym momencie w 1911 odcinku "M jak miłość" chłopak zacznie się topić po swoim wejściu do wody, co nie ujdzie uwadze studentów. Do tego stopnia, że od razu ruszą mu z pomocą. A przede wszystkim Mateusz, który bez chwili zawahania wskoczy do wody, skąd w ostatniej chwili wyciągnie nieprzytomnego już chłopaka.

Mateusz zostanie bohaterem w 1911 odcinku "M jak miłość"!

W 1911 odcinku "M jak miłość" Mostowiak położy chłopaka na kocu, na którym będą czekały już na nich Majka z Matyldą. Ukochana Mateusza pomoże mu w udzieleniu Igorowi pierwszej pomocy, a także ogrzaniu go, podczas gdy do młodych już będzie jechać zaalarmowana wcześniej karetka. Aż w końcu ta zjawi się na miejscu i przejmie brata Bogny.

W 1911 odcinku "M jak miłość" wdzięczna dziewczyna od razu rzuci się na szyję Mateuszowi, który stanie się dla niej prawdziwym bohaterem. Ale nie tylko jej, gdyż po powrocie na uczelnię Mostowiak dostanie jeszcze oficjalną pochwałę, gdyż już cały WAT będzie huczał o tym, że ich student rzucił się na ratunek młodemu chłopakowi.

Bogna zostanie rywalką Majki w walce o Mostowiaka w 1911 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1911 odcinku "M jak miłość" to samo uznanie zobaczy i w oczach swoich koleżanek, a przede wszystkim ukochanej Majki, która nieco wcześniej wróci z powrotem do zdradzieckiego i kłamliwego Tomka (Chris Cugowski)? Czy tą bohaterską akcją Mateusz na dobre wkupi się w jej łaski, do tego stopnia, że dziewczyna w końcu przerzuci się na Mostowiaka?

I jak w 1911 odcinku "M jak miłość" zareaguje na widok Bogny, tulącej się w ramiona Mateusza? Czy poczuje ukłucie zazdrości i w tym momencie zrozumie, że powinna wybrać jednak nie Tomka, a Mateusza? Ale czy siostra Igora mu na to pozwoli? A może i ona postanowi zawalczyć o wybawcę swojego brata? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

