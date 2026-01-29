M jak miłość, odcinek 1910: Naiwna Majka wybaczy Tomkowi zdradę! Wytłumaczy go jeszcze przed Mateuszem i Jankiem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku "M jak miłość" Mateusz po wakacjach, spędzonych w Grabinie ku ogromnej uciesze Barbary (Teresa Lipowska), wróci na uczelnię, gdzie już na wstępie mocno się zaskoczy. A na dodatek momentalnie straci swój dobry humor. Wszystko przez to, że Mostowiak odkryje, że Majka i Tomek znów są razem, co będzie dla niego nie lada szokiem. I nic dziwnego, gdyż przecież jej chłopak będzie ją nie tylko regularnie okłamywał, ale i zdradzał, a na dodatek jeszcze miał dziecko ze swoją kochanką!

A w 1910 odcinku "M jak miłość" Majka nie dość, że mu to wszystko wybaczy, to jeszcze do niego wróci! Ale na tym nie poprzestanie i jeszcze wcieli się w rolę jego adwokatki przed Mateuszem i Jankiem i naiwnie będzie go przed nimi bronić. Tym bardziej, że łatwowierna dziewczyna jeszcze nie będzie wiedzieć o nim wszystkiego!

- To była jednorazowa akcja... I tak, wiem, że jego była dziewczyna jest w ciąży! Musiał w tej sytuacji się nią zająć i zrobił to, bo jest przyzwoitym facetem… Większość pewnie umyłaby ręce, ale Tomasz wziął to na klatę!… Mogłabym się z nim rozstać, to byłoby najprostsze, ale… postanowiliśmy dać sobie szansę… - wyzna im Majka, czym już w ogóle zszokuje chłopaków.

Łatwowierna Majka da się zmanipulować Tomkowi w 1910 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1910 odcinku "M jak miłość" naiwna Majka znów da mu się zmanipulować, bo zdradliwy i zakłamany Tomek jeszcze zrobi z siebie ofiarę w jej oczach. A tak naprawdę sam z uśmiechem na ustach będzie zdradzał swoją dziewczynę z byłą kochanką i świetnie się przy tym bawił jeszcze robiąc z Majki kretynkę i wmawiając jej, że z Justyną jest coś nie tak.

I choć w 1910 odcinku "M jak miłość" Majka już będzie wiedzieć o dziecku, to jednak nie będzie miała pojęcia, że zdrada i kłamstwo Tomka wcale nie będą jednorazowe. A wręcz przeciwnie, gdyż notorycznie się to będzie powtarzać. Ale łatwowierna dziewczyna nie będzie tego wiedzieć, przez co naiwnie będzie myśleć, że ukochany już więcej jej nie skrzywdzi...

Mateusz i Janek nie zdołają uratować Majki przed Tomkiem w 1910 odcinku "M jak miłość"!

Ale niestety w 1910 odcinku "M jak miłość" nie będzie mieć racji, gdyż na próżno będzie liczyć na zmianę niewiernego i zakłamanego Tomka! A co gorsza, Mateusz i Janek będą świadomi tego, że będzie nim tak zaślepiona, że nawet nie uwierzy, że prawda jest jednak trochę inna niż nakreślił jej ją ukochany. I stąd poczują się jeszcze bardziej bezsilni. A zwłaszcza zakochany w niej Mateusz...

Do tego stopnia, że w 1910 odcinku "M jak miłość" spróbuje zająć myśli czymś innym, aby już do reszty nie zwariować. I jeszcze bardziej zaangażuje się w pomoc bratu Janka, który wynajmie Marcina (Mikołaj Roznerski), aby sprawdził dla niego obecnego narzeczonego dawnej ukochanej Michała (Tomasz Rożniatowski), Eweliny (Anna Jarosik), który jak się okaże także będzie miał problemy z wiernością....