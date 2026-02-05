M jak miłość, odcinek 1914: Marysia zorganizuje imprezę u Mostowiaków! Tak postanowi zakończyć żałobę Barbary po śmierci Franki

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1914 odcinku "M jak miłość" Barbara wciąż będzie przeżywać śmierć Franki. I choć minie już grubo ponad miesiąc od odejścia żony Pawła, to seniorka wciąż nie będzie mogła się z nim pogodzić. Do tego stopnia, że wciąż będzie chodzić smutna.

Mimo iż u pozostałych wnuków naprawdę będzie się układać, bo przecież najpierw zyska nową wnuczkę Agnes (Amanda Mincewicz), dowie się o nowym związku Natalki (Dominika Suchecka), a także bohaterskiej akcji Mateusza (Rafał Kowalski). Jednak mimo tego wciąż nie będzie w stanie się cieszyć.

Ale wciąż wspierająca ją Marysia w 1914 odcinku "M jak miłość" postanowi to zmienić. Tym bardziej, że jej wcześniejsza próba z Kisielową (Małgorzata Różniatowska) i Żakiem (Krzysztof Tyniec) nie do końca się powiedzie. I stąd Rogowska postanowi powiększyć to grono!

Tak Marysia postanowi poprawić humor Barbarze w 1914 odcinku "M jak miłość"!

W 1914 odcinku "M jak miłość" Marysia postanowi zorganizować jeszcze większa imprezę u Mostowiaków niż ostatnio. A to dlatego, że tym razem nie zaprosi do nich już tylko Zosi z Robertem, ale także i Judytę (Paulina Chruściel) z jej ojcem Karolem (Stanisław Brejdygant), z którym ostatnio Barbara się zaprzyjaźniła, zapominając przy tym o Józku (Stefan Friedmann).

I tym samym w 1914 odcinku "M jak miłość" Rogowska z kilku wcześniejszych mniejszych spotkań towarzyskich zrobi jedno większe, gdyż na wcześniejszym zabraknie Kosowskich, a na późniejszym Kiselowej z Żakiem. Ale teraz już wszyscy będą razem i dzięki temu Marysia będzie liczyć na to, że ich obecność zdoła w końcu poprawić humor Barbarze, a także sprawi, że wreszcie pożegna się z żałobą po śmierci Franki.

Czy plan Rogowskiej tym razem się powiedzie w 1914 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem w 1914 odcinku "M jak miłość" to w końcu uda się Marysi? Czy impreza, a wraz z nią i zaproszeni goście przywrócą Barbarze radość życia? Czy seniorka wreszcie rozstanie się ze swoim smutkiem i zacznie żyć dalej? Tym bardziej, że wciąż będzie miała dla kogo!

Zwłaszcza, że w 1914 odcinku "M jak miłość" Hania (Wiktoria Basik) wciąż będzie kombinować, aby związek Natalki i Adama (Patryk Szwichtenberg) popchnąć jeszcze dalej, a tym samym dostarczyć Barbarze kolejnych powodów do radości, bo na niczym innym nie będzie zależeć seniorce jak tylko na szczęściu jej najbliższych!

