M jak miłość, odcinek 1914: Basia po rozstaniu wyjedzie do Niemiec zamiast Agnes! Córka Artura i Marysi poprosi siostrę o plan podróży

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Takiego zwrotu akcji chyba nikt się nie spodziewa. Basia Rogowska wyjedzie z Grabiny do Niemiec, a Agnes zostanie w Polsce. Plany młodej córki Artura i Marysi (Małgorzata Pieńkowska) mogą zaskoczyć niektórych domowników. Przypomnijmy, że początkowo wiele wskaże na to, iż Agnes miałaby wyjechać od Mostowiaków. Przynajmniej tak deklarowała. Jednak zgodnie z tym, co przewidzi czujna i mądra Barbara (Teresa Lipowska), lekarka osiedli się w Grabinie. Natomiast nikt się nie spodziewa, że jej pozostanie przy ojcu i nowej rodzinie będzie powiązane z wyjazdem Basi.

Rozstanie Basi i Michała w 1914 odcinku "M jak miłość" będzie miało swoje konsekwencje

To już pewne, że dojdzie do rozstania Basi i piłkarza Michała (Igor Pawłowski). Para od jakiegoś czasu nie bardzo się dogadywała, a Rogowska spędzała więcej wspólnych chwil z kolegą Kacprem (Bartosz Ziewiec). Oczywiście do zdrady nie doszło, ale widać było, że Basia ma coraz mniej wspólnego ze sporo starszym Michałem. Do ostatecznego rozstania dojdzie w 1914 odcinku "M jak miłość". Basia wpadnie w dołek, ale nowe plany szybko postawią ją na nogi.

Wyjazd Basi do Niemiec

Basia będzie chciała wyjechać do Niemiec na wymianę uczniowską. O planach dowie się Agnes oraz Barbara (Teresa Lipowska). To właśnie je Basia poprosi o to, by przekonały Marysię i Artura na zgodę na wyjazd. Dodatkowo, Agnes przecież pochodzi z Niemiec, więc mogłaby podpowiedzieć Basi parę cennych rad.

Jeśli Rogowscy naprawdę wyrażą zgodę na wyjazd Basi do Niemiec, wiele wskazuje na to, iż dziewczyna zniknie za granicą, a w Polsce zostanie jej przyrodnia siostra. To Agnes zagra pierwsze skrzypce w rodzinie Mostowiaków w Grabinie.