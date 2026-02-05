M jak miłość, odcinek 1914: Nowa kardiolożka w przychodni zrobi piorunujące wrażenie na Rogowskim. To początek romansu Artura?

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dołączenie Joanny Dobrzańskiej w 1914 odcinku „M jak miłość” oznacza spore zmiany kadrowe w przychodni. Rogowski będzie chciał, by nowa kardiolożka wniosła świeżą energię i profesjonalizm, a jej obecność już na pierwszych spotkaniach wywoła lawinę zdarzeń. Nie da się ukryć, że lekarka zrobi na Arturze duże wrażenie. Już wkrótce między Arturem a Dobrzańską mogą pojawić się pierwsze niuanse wskazujące na to, że kolejne odcinki przyniosą więcej niż tylko współpracę zawodową. Czy dojdzie do skandalu?

Nie tylko nowa bohaterka Joanna dołączy w 1914 odcinku "M jak miłość"

Nie jest to jednak pierwsza zmiana w przychodni, która przyciąga uwagę widzów. Niedawno w placówce w Lipnicy pojawiła się młoda lekarka, Alicja Krajewska (Marlena Jonasz), która w 1905 odcinku serialu zyskała sympatię Tadeusza Kiemlicza (Bartłomiej Nowosielski). Sadownik zgłosił się po pomoc z alergią, a Alicja wyjaśniła, że przebywa w przychodni na zastępstwo za Artura, który wówczas wyjechał na konferencję. Nie wiadomo jednak, czy Krajewska zostanie w placówce na stałe.

Kim będzie nowa kardiolożka Joanna Dobrzańska?

Już pierwsze spojrzenia i rozmowy Dobrzańskiej z Rogowskim pokażą, że między nimi może zacząć się coś więcej niż zwykła współpraca zawodowa. Nie wiadomo jeszcze, w którą stronę rozwinie się nowa znajomość. Jedno jest pewne - dołączenie Joanny do zespołu na pewno nie jest przypadkiem. Kolejne odcinki "M jak miłość pokażą, jak rozwinie się ten wątek.