M jak miłość, odcinek 1908: Magda po śmierci Franki wyzna miłość Pawłowi w obecności Andrzeja! Obieca, że do niego wróci - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku "M jak miłość" Magda wciąż bezskutecznie będzie próbowała dodzwonić się do Pawła, który regularnie będzie ją zbywał. Zduński nie będzie miał ochoty na rozmowę ze swoją przyjaciółką, która z każdą chwilą będzie się o niego coraz bardziej martwić. Tym bardziej, że nikt nie będzie znał go lepiej jak ona, przez co doskonale będzie wiedzieć, czym ta zamkniętość Zduńskiego wkrótce będzie mogła grozić.

Oczywiście, w 1908 odcinku "M jak miłość" Budzyńska nie będzie chciała do tego dopuścić, dlatego za wszelką cenę spróbuje złapać kontakt z Pawłem. I gdy nie uda się telefonicznie, to razem z Andrzejem pojadą do jego mieszkania, gdzie Magda także zacznie się do niego dobijać. Ale Zduński jej nie otworzy. Zwłaszcza, że wtedy będzie już w tragicznym stanie po obejrzeniu filmików ze zmarłą Franką...

Wyznanie Magdy zszokuje Andrzeja w 1908 odcinku "M jak miłość"!

Jednak to w 1908 odcinku "M jak miłość" i tak nie zniechęci Magdy, która od razu znów sięgnie po telefon i wybierze numer do Pawła, aby sprawdzić, czy jest w środku. Tyle tylko, że już na wstępie załączy jej się poczta głosowa, przez co nie usłyszy już żadnego sygnału. A co za tym idzie i dźwięku zza drzwi, przez co nie będzie w stanie zweryfikować, czy Zduński na pewno jest w środku. Mimo iż tak będzie przypuszczać i wcale się nie pomyli.

I dopiero wtedy w 1908 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się odpuścić! Ale nie na zawsze, a tylko na moment, gdyż jasno zapowie Pawłowi, że tak łatwo się jej nie pozbędzie, bo za bardzo go kocha, aby miała odpuścić! Budzyńska da Zduńskiemu do zrozumienia, że jeszcze tu wróci i nie odpuści, czym mocno zszokuje także i Andrzeja, który będzie świadkiem całej tej sytuacji.

- Paweł, to ja. Nie chcesz ze mną rozmawiać, dobrze, w porządku, rozumiem. Po prostu... poczekam, aż będziesz gotowy. Kocham cię. Pamiętaj o tym. Będę tu wracała na razie, pa - nagra mu się Magda.

Magda i Paweł nie będą razem po śmierci Franki w 1908 odcinku "M jak miłość"!

Na te słowa Magdy w 1908 odcinku "M jak miłość" Andrzej zrobi bardzo nietęgą minę, co nie ujdzie także uwadze jego żony. I wówczas między małżonkami zapadnie niezręczna cisza, bo Budzyńska zrozumie, że nieco się zagalopowała, czym mogła wywołać taką reakcję męża.

Ale oczywiście w 1908 odcinku "M jak miłość" Magda nie będzie miała nic złego na myśli, gdyż powie to wyłącznie z troski o Pawła, który będzie przecież jej przyjacielem i nikim więcej, co Andrzej z pewnością także też zrozumie. Tym bardziej, że i Zduński jeszcze nie będzie gotowy na nowy związek po miesiącu od śmierci ukochanej żony.

