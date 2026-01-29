M jak miłość, odcinek 1908: Paweł odrzuci wsparcie najbliższych po śmierci Franki! W pełni poświęci się Antosiowi i pracy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku „M jak miłość” minie już miesiąc od śmierci i pogrzebu Franki, w trakcie którego Paweł będzie walczył o to, aby się nie załamać. Tym bardziej, że Zduński wciąż będzie miał dla kogo żyć, gdyż zostanie mu przecież jeszcze Antoś i praca i to właśnie temu całkowicie odda się po stracie żony. Paweł nie będzie miał ani chwili wolnego, gdyż tak skupi się na robocie i opiece nad osieroconym synkiem, że nie będzie miał nawet kiedy porozmawiać z bliskimi.

Tym bardziej, że w 1908 odcinku „M jak miłość” sam odrzuci pomoc nie tylko swojej matki Marysi (Małgorzata Pieńkowska), brata bliźniaka Piotrka (Marcin Mroczek) i bratowej Kingi (Katarzyna Cichopek), ale nawet swojej najlepszej przyjaciółki Magdy (Anna Mucha), z którą będzie go łączyć szczególna więź. Jednak w tej sytuacji i jej pomoc odrzuci Paweł.

Paweł będzie tłumił w sobie emocje po śmierci i pogrzebie Franki w 1908 odcinku „M jak miłość”!

W 1908 odcinku „M jak miłość” Zduński będzie przekonywał swoich najbliższych, że sam świetnie daje sobie radę. Ale tak naprawdę będzie to jego ochrona przed złymi myślami i szczerą rozmową z bliskimi o uczuciach, które i w nim wciąż będą żywe.

- Radzimy sobie świetnie we dwóch, prawda? - powie do synka.

Jednak w 1908 odcinku „M jak miłość” Paweł wciąż będzie je w sobie tłumił, aby się nie załamać, z czego doskonale zda sobie sprawę Magda. I z tego względu zacznie się o niego straszliwie niepokoić w rozmowie z Andrzejem (Krystian Wieczorek).

- Zawsze tak było... Jak tylko miał kłopoty, zamykał się w sobie. A mówimy tylko o kłopotach, a teraz... Przecież jemu zawalił się cały świat... Dobrze go znam… i to jest tylko pozorny spokój. Wewnątrz się w nim kotłuje… i dlatego tak bardzo się o niego boję! - zmartwi się Magda.

Zduński w końcu nie wytrzyma i wybuchnie w 1908 odcinku „M jak miłość”!

I słusznie, gdyż w 1908 odcinku „M jak miłość” Budzyńska będzie mieć rację, bo Zduński w końcu jednak się złamie! I to na dodatek przez Kingę, która przekaże mu filmiki, które Franka nagra dla niego i Antosia jeszcze przed swoją śmiercią.

I wówczas w 1908 odcinku „M jak miłość” Paweł już dłużej nie będzie w stanie skrywać swoich emocji. A ogromny ból, żal, rozpacz i gniew doprowadzi w końcu do tego, że Zduński da upust swoim emocjom i nie tylko zdemoluje, ale i podpali działkę, na której budowali z Franką swój dom. A po tym wszystkim jeszcze zniknie, uginając się wcześniej i jednak zostawiając Antosia pod opieką Marysi!

Kulisy „M jak miłość”. Sprawdzą się złe przeczucia Franki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.