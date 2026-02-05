M jak miłość, odcinek 1913: Budzyński stanie w sądzie za Marcinem i Jakubem. Powie o pożarze domu!

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-02-05 10:46

W 1913 odcinku „M jak miłość” Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) nie zawaha się stanąć po stronie Marcina (Mikołaj Roznerski) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), gdy ich sprawa trafi na salę sądową. Doświadczony prawnik będzie wiedział, że detektywi nie tylko wykonali swoją pracę, ale narazili się wyjątkowo groźnym ludziom. Podczas rozprawy Budzyński poruszy wstrząsający wątek pożaru domu jednego ze świadków, który stanie się dowodem na to, jak realne i brutalne jest zagrożenie wokół Marcina i Jakuba.

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1913 odcinku „M jak miłość” Andrzej Budzyński po raz kolejny pokaże, że potrafi walczyć o tych, którzy znaleźli się w potrzasku. Tym razem stanie przed sądem, by bronić Marcina i Jakuba, detektywów, którzy po jednej z prowadzonych spraw zapłacą wyjątkowo wysoką cenę za swoją pracę. Budzyński nie będzie miał wątpliwości, że sprawa daleko wykracza poza zwykłe zeznania i procedury. Na szali znajdzie się bezpieczeństwo ludzi, którzy odważyli się mówić prawdę.

Budzyński wykorzysta swoje doświadczenie, by pomóc Marcinowi w 1913 odcinku „M jak miłość”

Andrzej doskonale odnajdzie się w tej roli. W przeszłości wielokrotnie udowadniał, że potrafi skutecznie bronić bliskich i klientów w najtrudniejszych sprawach. Widzowie pamiętają choćby głośną batalię Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek), gdy po tragicznym wypadku musiał mierzyć się z oskarżeniami Dominika Walata (Bartosz Surówka) i jego ojca. Tamta sprawa zakończyła się sukcesem, a Budzyński udowodnił, że potrafi działać pod ogromną presją.

Teraz podobne wyzwanie czeka go w 1913 odcinku „M jak miłość”. Podczas rozprawy nie pominie kluczowego faktu, czyli pożaru domu jednego z pozostałych świadków. Przekaże ten fakt Marcinowi i Jakubowi, by ci byli świadomi, że wplątali się w zagrywki z bardzo niebezpiecznym środowiskiem. Gangsterzy nie cofną się przed niczym. W obliczu tych doniesień, zestresowany Chodakowski zarządzi wyjazd Kamy, Izy (Adriana Kalska) i dzieci na Śląsk. 

Powtórka z rozrywki? Marcin zadrze z gangsterami podobnymi do Roberta?

Sprawa sądowa będzie bezpośrednią konsekwencją wydarzeń z 1909 odcinka „M jak miłość”. To wtedy praca detektywistyczna Marcina i Jakuba wymknie się spod kontroli. Brutalne pobicie obu mężczyzn i wizyta na SOR-ze pokażą, jak daleko posuną się przestępcy, by chronić własne interesy. Marcin zlekceważy własne obrażenia, a wyjazd nad jezioro z rodziną nie przyniesie wytchnienia, lecz stanie się początkiem jeszcze większych problemów.

W 1913 odcinku „M jak miłość” wrócą też echa dawnych traum Marcina. Detektyw już wcześniej był uwikłany w szokujące sprawy, w tym np. dramatyczne wydarzenia z udziałem Roberta Kuca (Kamil Drężek), które doprowadziły go do amnezji. Teraz Chodakowski ponownie znajdzie się w sytuacji, w której stawką będzie nie tylko prawda, ale życie jego i jego bliskich.

Andrzej Budzyński stanie murem za Marcinem i Jakubem, jednak nie będzie jasne, czy nawet jego doświadczenie wystarczy, by zakończyć ten koszmar. 

M jak miłość. Aneta z Kamą pożegnają mężów przed wyjazdem