M jak miłość, odcinek 1913: Marcin wywiezie Kamę i Izę na Śląsk! Przez jego pracę będzie im groziło

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1913 odcinku „M jak miłość” strach przestanie być jedynie przeczuciem. Marcin i Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) tuż przed rozprawą w sądzie po brutalnym pobiciu i niebezpiecznej akcji detektywistycznej, usłyszą od Budzyńskiego ostrzeżenie, które nie pozostawi złudzeń – narazili się ludziom, którzy nie cofną się przed niczym. Detektywi staną się celem, a sytuacja błyskawicznie wymknie się spod kontroli, gdy dojdzie do podpalenia domu jednego z kluczowych świadków.

Marcin zarządzi wyprowadzkę na Śląsk w 1913 odcinku "M jak miłość"

To właśnie wtedy Marcin zrozumie, że gra toczy się już nie tylko o sprawę zawodową, ale o życie jego bliskich. W 1913 odcinku „M jak miłość” Chodakowski podejmie decyzję o natychmiastowym wyjeździe. Postanowi ukryć rodzinę na Śląsku, zabierając ze sobą Kamę, Izę oraz dzieci. Nie będzie chciał ryzykować ani chwili dłużej, wiedząc, że kolejnym celem mogą stać się właśnie oni.

Pytanie, jak zareaguje na to zdenerwowana Kama. Przypomnijmy, że żona Chodakowskiego jeszcze przed wyjazdem na Śląsk będzie mocno niezadowolona z pracy detektywa. Niebezpieczne sytuacje przerażą ją, a śmierć Franki (Dominika Kachlik) uświadomią kobiecie, że życie bywa kruche. Nawet Olkowi (Maurycy Popiel) powie, że martwi się o przyszłość rodziny. W obliczu tych zdarzeń Kama z Izą mają prawo być nieźle zdenerwowane wyjazdem na Śląsk. Nie wiadomo jeszcze, czy Marcin przyzna się przed bliskimi, o co tak naprawdę chodzi w nagłej wyprowadzce.

Marcin uwikłany w serię niebezpiecznych zdarzeń. Znów narazi rodzinę!

Dramatyczny wyjazd będzie bezpośrednią konsekwencją wydarzeń z 1909 odcinka „M jak miłość”. To wtedy praca Marcina jako detektywa wymknie się spod kontroli. Brutalne pobicie jego i Jakuba, wizyta na SOR-ze oraz zlekceważone obrażenia pokażą, jak niebezpieczny świat go wciągnął. Nawet wyjazd nad jezioro, który miał być chwilą wytchnienia, nie przyniesie ulgi – Kama szybko zauważy, że Marcin balansuje na granicy wytrzymałości.

W 1913 odcinku „M jak miłość” lęki Kamy okażą się w pełni uzasadnione. To, przed czym ostrzegała męża po pobiciu, stanie się faktem. Marcin po raz pierwszy nie zaryzykuje, wybierze bezpieczeństwo rodziny zamiast kolejnej walki. Ucieczka na Śląsk będzie dla Chodakowskiego gorzkim dowodem na to, że jego praca zaczęła zagrażać wszystkim, których kocha. To może być początek szerszego wątku w życiu Marcina.