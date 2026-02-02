M jak miłość, odcinek 1909: Marcin okłamie Kamę! Już dłużej tak nie wytrzyma - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1909 odcinku "M jak miłość" Marcin wybierze się na wspólny rodzinny biwak, mimo iż poranek tego dnia nie zacznie się dla niego najlepiej. A to dlatego, że spędzą go z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) na SOR-ze tuż po tym, gdy wdadzą się w pracy w tak ostrą bójkę, że konieczna będzie interwencja lekarska. Tym bardziej, że Chodakowski skończy z dwoma pękniętymi żebrami, raną kłutą i szyciem, a Karski nie lepiej.

I stąd w 1909 odcinku "M jak miłość" Jakub zacznie odradzać Marcinowi ten wyjazd, ale ranny Chodakowski nie będzie miał zamiaru z niego zrezygnować, gdyż już będzie go obiecał żonie i dzieciakom. Detektyw postanowi ukryć przed nimi swoje rany i zgrywać przed nimi twardziela, ale zbyt długo mu się to nie uda!

Ranny Marcin nie będzie miał zamiaru rezygnować z pracy detektywa w 1909 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1909 odcinku "M jak miłość" na rodzinnym biwaku prawda szybko wyjdzie na jaw, a jako pierwszy dowie się o niej Olek, gdy zobaczy rany brata i spróbuje przemówić mu do rozsądku. Tym bardziej, po swojej rozmowie z Kamą, która po śmierci Franki (Dominika Kachlik) zacznie się coraz bardziej niepokoić o swojego męża. I słusznie, gdyż teraz i jego życie zawiśnie na włosku. Tyle, że Chodakowski nie posłucha i jego rad!

- Miałeś farta. Jeszcze parę centymetrów… - zauważy Olek.

- Bywa. Ryzyko wpisane jest w ten zawód - uzna Marcin.

- Może czas je trochę… zminimalizować? Masz żonę, dzieci, jesteś za nich odpowiedzialny… - przypomni mu brat.

- Wiem... i myślę o nich. Uważam, nie narażam się jak kiedyś… ale nie mogę wszystkiego przewidzieć! - wyzna mu Chodakowski.

- I nie męczy cię to ciągłe napięcie, niepewność? - dopyta lekarz.

- To jest to, co trzyma mnie w tej robocie… Dla mnie to nie tylko praca, to pasja, coś w czym jestem naprawdę dobry! Nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić coś innego… Jak ty byś się czuł, gdyby ktoś kazał ci zrezygnować z pracy w klinice? - spyta go detektyw w 1909 odcinku "M jak miłość".

Chodakowski okłamie żonę w sprawie zmiany pracy w 1909 odcinku "M jak miłość"!

I podobnie będzie i z Kamą, która w 1909 odcinku "M jak miłość" w końcu także dowie się o jego akcji z Jakubem i od razu zacznie robić mu wymówki. Chodakowska da mężowi jasno do zrozumienia, że nie chce się o niego wiecznie zamartwiać i spróbuje wymusić na nim zmianę.

I choć detektyw obieca się nad tym zastanowić, to po jego rozmowie z bratem w 1909 odcinku "M jak miłość" będzie jasne, że tak naprawdę nie będzie myślał o tym poważnie. A powie to jedynie, aby uspokoić Kamę. Mimo iż nie będzie miał zamiaru wcielać tego w życie!

- Jesteś... nieodpowiedzialny! Co się stało? Skąd ta rana?! Nie powinieneś tu w ogóle przyjeżdżać… - wyliczy mu Kama.

- Ale chciałem tu być – dla ciebie, dla dzieciaków… Wszystko ci wyjaśnię! - wytłumaczy jej Marcin.

- Marcin, ja tak dłużej nie dam rady! Nie chcę cię stracić, ciągle myślę tylko o tym, czy nic ci się nie stało, czy wrócisz żywy… - wyzna mu żona, po czym go poprosi - Proszę, obiecaj mi, że chociaż spróbujesz, zastanowisz się… czy można coś zrobić, zmienić…

- Obiecuję… - zapewni ja nieszczerze mąż.