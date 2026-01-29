M jak miłość, odcinek 1909: Tak skończą Marcin z Jakubem! Nie posłucha ostrzeżeń wspólnika - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1909 odcinku "M jak miłość" Marcin i Jakub wylądują na SOR-ze po ostrej bójce w pracy! Obrażenia detektywów okażą się na tyle poważne, że konieczna będzie interwencja lekarzy, bo obaj nieźle oberwą. Zdradzamy, że Chodakowski skończy z dwoma pękniętymi żebrami, raną kłutą, a także konieczne okaże się szycie. I nie inaczej będzie w przypadku Karskiego, bo to i jego nie ominie, gdyż znów nieźle oberwie w łuk brwiowy, a na dodatek będzie miał złamaną rękę!

I choć w 1909 odcinku "M jak miłość" lekarze po opatrzeniu i zaszyciu wspólników wypuszczą ich do domu, to jednak zalecą im odpoczynek, do którego Karski postanowi się zastosować. Tym bardziej, że po szpitalu detektywi wrócą właśnie do jego domu, ale tylko na chwilę, bo mimo tego Chodakowski postanowi zrywać twardziela i nie rezygnować z planów wspólnego biwaku z Kamą (Michalina Sosna) i dzieciakami - Mają (Laura Jankowska) i Szymkiem (Staś Szczypiński), a także Anetą (Ilona Janyst), Olkiem (Maurycy Popiel) i Boryskiem (Tymon Szkopek).

Poturbowany Jakub ostrzeże rannego Marcina przed rodzinnym wyjazdem na biwak w 1909 odcinku "M jak miłość"!

Mimo tego, że w 1909 odcinku "M jak miłość" Jakub postanowi wybić Marcinowi ten pomysł z głowy. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, jak będzie czuł się Chodakowski i co teraz będzie mu najbardziej potrzebne. Jednak wspólnik go nie posłucha, gdyż nie będzie chciał zawieźć swoich bliskich, którym przecież już wcześniej obieca wspólny biwak!

- Może lepiej odwołaj ten wyjazd nad jezioro… - poradzi mu Jakub.

- Nie ma szans, dzieciaki by mi tego nie darowały... - uzna Marcin.

- Nie dasz rady... Nie nadajesz się na biwak, tylko do łóżka… Dwa pęknięte żebra, rana kłuta, szycie… - wyliczy mu Karski.

- Ej, mistrzu, ty też nieźle oberwałeś! - odpłaci mu się Chodakowski, który mimo tego swojego zdania w 1909 odcinku "M jak miłość" nie zmieni.

Ranny Chodakowski w końcu się doigra w 1909 odcinku "M jak miłość"!

I w 1909 odcinku "M jak miłość" nieźle się nasłucha, gdy o jego bójce i jej konsekwencjach w końcu dowie się i Kama! Żona od razu ochrzani swojego męża, po czym przyzna rację Jakubowi. Ale Marcin dalej będzie brnął w swoje.

- Jesteś... nieodpowiedzialny! Co się stało? Skąd ta rana?! Nie powinieneś tu w ogóle przyjeżdżać… - zdenerwuje się Kama.

- Ale chciałem tu być – dla ciebie, dla dzieciaków… Wszystko ci wyjaśnię! - spróbuje uspokoić ją Marcin.

Jednak tym w 1909 odcinku "M jak miłość" wcale nie przekona Kamy, która już po śmierci Franki (Dominika Kachlik) zacznie szalenie martwić się o Marcina, z czego zwierzy się Olkowi. A gdy jeszcze odkryje rany na jego ciele to już w ogóle. Do tego stopnia, że wymusi na nim pewną obietnicę, dotyczącą jego pracy!

- Marcin, ja tak dłużej nie dam rady! Nie chcę cię stracić, ciągle myślę tylko o tym, czy nic ci się nie stało, czy wrócisz żywy…Proszę, obiecaj mi, że chociaż spróbujesz, zastanowisz się… czy można coś zrobić, zmienić… - poprosi go Chodakowska, na co w odpowiedzi usłyszy - Obiecuję…