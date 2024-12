M jak miłość, odcinek 1835: Barbara dowie się o dramacie Bartka! Kisielowa ujawni, co stało się z Lisieckim po zniknięciu Doroty - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek nie poradzi sobie ze zniknięciem Doroty! Lisiecki zrobi wszystko, aby odszukać żonę, ale niestety będzie bezsilny! Tym bardziej, że niczego nie wyciągnie od jej byłego męża Tomasza, który wcześniej pomógł jej w ucieczce. Na szczęście, Lisiecki będzie mógł liczyć na pomoc Natalki, która uruchomi swoje znajomości w Komendzie Głównej Policji, czy agencji detektywistycznej z Gdańska, którą poleci mu Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), ale na wszystko będzie potrzebny czas, a Bartek nie będzie go miał! Szczególnie, że chora Kawecka będzie mogła w każdej chwili umrzeć! I ta bezsilność w 1835 odcinku "M jak miłość" stoczy go na samo dno...

Pijany Bartek wyląduje w areszcie w 1835 odcinku "M jak miłość"!

W 1835 odcinku "M jak miłość" Lisiecki upije się w pubie w Lipnicy! Do tego stopnia, że zamroczony alkoholem, w jednej z klientek zobaczy zaginioną Dorotę, co doprowadzi do bójki między nimi, a jej towarzyszami. I w efekcie kelner wyrzuci Bartka na zewnątrz, a na miejscu zjawi się policja. I gdy Adam będzie próbował go uspokoić, to Lisiecki nie wytrzyma i go uderzy, w efekcie czego w 1835 odcinku "M jak miłość" rozwali nos komendantowi i wyląduje w areszcie, o czym Barbara dowie się dopiero od wydzwaniającej do niej Kisielowej! I aż nie będzie mogła w to uwierzyć!

- Basiu, dzwonię i dzwonię. Spotkałam koleżankę, której córka pracuje w pubie w Lipnicy. Bartek pobił komendanta i jest w areszcie - zaalarmuje ją Zosia.

- Matko Święta! - przerazi się Barbara.

Barbara wstrząśnie Lisieckim w 1835 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1835 odcinku "M jak miłość" Barbara nie przejdzie obok tego obojętnie i niezwłocznie zjawi się na komisariacie, aby porozmawiać z Bartkiem. Zrozpaczony Lisiecki otworzy się przed seniorką, która jak zawsze go wesprze i podtrzyma na duchu, a przy okazji zmotywuje do dalszej walki, w efekcie czego w końcu weźmie się w garść. I jak tylko w 1835 odcinku "M jak miłość" wyjdzie z aresztu, to zakasa rękawy i sam zdecyduje się wyjechać na poszukiwania Doroty! A wszystko dzięki Barbarze!