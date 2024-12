M jak miłość, odcinek 1834: Nadia poskarży się Magdzie na ojca! Będzie miała dosyć kłamstw Dimy - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1837: Natalka zniszczy małżeństwo Karskich? To ona wprowadzi do ich życia byłego kochanka Kasi

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834 odcinku "M jak miłość" Budzyńscy pozostaną w Warszawie po wyjściu Andrzeja (Krystian Wieczorek) ze szpitala, a Nadia i Dima wrócą do siedliska, gdzie zaopiekuje się nimi Viola (Magdalena Waligórska). Przynajmniej w założeniu, gdyż Ukraińca wcale nie będzie w Grabinie, gdyż całymi dniami będzie przesiadywał w stolicy, o czym Magda i Andrzej nie będą mieć jednak pojęcia. W przeciwieństwie do Nadii, która w 1834 odcinku "M jak miłość" będzie przekonana, że ojciec jeździ właśnie do nich, a oni spotykają się za jej plecami! I wówczas Ukrainka już nie wytrzyma! Do tego stopnia, że zacznie olewać nie tylko swojego ojca, ale także i Budzyńskich!

Nadia doniesie Magdzie na ojca w 1834 odcinku "M jak miłość"!

I to sprawi, że w 1834 odcinku "M jak miłość" Magda zacznie się o nią niepokoić. Ale na szczęście, dzięki Violi uda jej się skontaktować z dziewczynką. Tyle tylko, że ona wcale nie będzie skora do rozmowy z nią!

- No hej kochanie, jak tam? Co u ciebie słychać? Widziałaś się wczoraj z koleżanką? Miałyście czas, aby się pobawić? Bo nie dzwoniłaś - obsypie ją pytaniami Magda, ale niestety nie usłyszy żadnej odpowiedzi.

W tym momencie w 1834 odcinku "M jak miłość" Budzyńska zacznie się jeszcze bardziej martwić, ale na szczęście wtedy Nadia już w końcu się odezwie. Jednak to, co od niej usłyszy wcale jej nie uspokoi. A wręcz przeciwnie!

- Halo? Skarbie, słyszysz mnie? - zapyta Budzyńska.

- Słyszę! Nie dzwoniłam, bo jestem zła! - powie wzburzona dziewczynka.

- A dlaczego jesteś zła? Coś się stało? Jesteś na mnie zła? - zaniepokoi się Magda.

- Nie, na tatę! Ciągle jeździ do was do Warszawy i wcale mnie ze sobą nie zabiera! To nie jest w porządku! - poskarży się Nadia.

Andrzej przejrzy Dimę w 1834 odcinku "M jak miłość"!

W tej chwili w 1834 odcinku "M jak miłość" Magdę tak zamuruje, że aż nie będzie wiedziała, co powiedzieć! Tym bardziej, że sama nie będzie mieć pojęcia o wizytach Dimy w Warszawie. I nawet przez myśl jej nie przejdzie, że może stać za nimi kobieta! I to na dodatek jeszcze Julia (Marta Chodorowska)! Podobnie z resztą jak Andrzej, który jednak w 1834 odcinku "M jak miłość" przypadkiem odkryje prawdziwy powód przyjazdów Ukraińca do stolicy! I wcale nie będzie z tego powodu zadowolony! A co dopiero będzie miał powiedzieć o tym Magda...