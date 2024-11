M jak miłość, odcinek 1832: Anita wstrząśnięta amnezją Marcina i chorobą Budzyńskiego! Lęk przed przemijaniem da o sobie znać - ZDJĘCIA, WIDEO

- Jesteś zadowolony ze swojego życia?

- No to mamy gruby kaliber teraz, dobra odpowiem pytaniem na pytanie, a Ty?

- Tak, ale nie wiem ostatnio mam jakieś takie poczucie tymczasowości. Wczoraj rozmawiałam do późna z Magdą o Andrzeju i jego chorobie i to wszystko jest takie kruche. Tak łatwo można wszystko stracić. Życie, czy pamięć tak jak Marcin, dlatego trzeba z tego życia wycisnąć ile się da.

- Zgadzam się, a gdybyśmy mieli to przekuć na jakieś szczegóły, to co by to było? Bo cholernie seksi wyglądasz z tą rękawiczką…