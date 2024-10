M jak miłość, odcinek 1823: Anita pozna sekrety Lenki. Tylko ona dotrze do córki Zduńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1823 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Lenka nie będzie miała rewelacyjnego humoru w 1823 odcinku "M jak miłość". Córka Zduńskich wpadnie w poważne kłopoty miłosne. Zresztą cała Deszczowa zadrży po wyjeździe Kingi i Piotrka na Mazury. To prawnik wyszedł z inicjatywą, by spędzić czas tylko z żoną. W tym celu Franka z Pawłem przyjadą do domu bliskich i zajmą się ich dziećmi. Niestety nic nie pójdzie po ich myśli, ponieważ Misiek (Aleksander Bożyk) spadnie z rowera, a góralka z Pawłem zabiorą chłopca do szpitala. W tym czasie do akcji ratunkowej na Deszczowej kroczą Anita i Kamil (Marcin Bosak). To właśnie ukochana Gryca zauważy, że u Lenki źle się dzieje.

Anita pomoże zrozpaczonej Lence w 1823 odcinku "M jak miłość"

- Co jest? - zapyta wprost Anita w 1823 odcinku "M jak miłość". - Nic... - Mhm, a poza tym, że nic? - Nienawidzę facetów. Banda samolubnych i egoistycznych dupków - ostro skomentuje Lenka i od razu będzie wiadomo, że pokłóciła się z chłopakiem. - Coś o tym wiem... - przyzna Anita. - W jednym takim to się nawet zakochałam - doda Laskowska. - Dobrze, że go rzuciłaś - przyzna Lenka, z góry stwierdzając, że Anita rozstała się z partnerem. - Wcale go nie rzuciłam. Nadal jestem w nim zakochana - zaskoczy wyznaniem ukochana Gryca, a Lenka mocno się zdziwi. Dzięki Anicie zrozumie, że czasem bywają gorsze chwile, ale liczy się uczucie. - W sensie, że... w Kamilu? - Wiesz... To, że ludzie mają wady wcale ich nie przekreśla. To tylko sprawia, że są ciekawsi - wyjaśni Laskowska, ale kiedy zacznie wypytywać Lenkę o jej sytuację z Grześkiem (Borys Wiciński), rozmowę przerwą bliźniaczki.