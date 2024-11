M jak miłość, odcinek 1830: Ostatnia wola chorej Doroty! O to poprosi Jagodę i Tadeusza przed śmiercią

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 2625.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1830 odcinku "M jak miłość" wyniki badań chorej na raka Doroty nie będą napawać optymizmem. I to do tego stopnia, że Kawecka już powoli zacznie tracić wszelkie nadzieje na to, że jej życie uda się uratować. Dlatego w 1830 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się wypisać ze szpitala na własne żądanie, choć zdecydowanie odradzi jej to lekarz. Ale zrezygnowana milionerka nie będzie chciała spędzać ostatnich chwil swojego życia w szpitalu tylko wśród swoich bliskich. Tym bardziej, że będzie miała jeszcze do załatwienia ważną rzecz. A mianowicie przygotować na wszystko Bartka (Arkadiusz Smoleński), który do ostatniej chwili będzie się łudził, że jego ukochaną uda się uratować!

Ostatnia prośba Doroty do Jagody i Tadeusza w 1830 odcinku "M jak miłość"!

Ale Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" będzie przekonana, że nie wygra walki z rakiem i niebawem umrze. Kawecka zda sobie sprawę, że dla jej ukochanego będzie to ogromny cios, dlatego postanowi o niego zadbać i po swojej ewentualnej śmierci. I w związku z tym jak podaje swiatseriali.interia.pl ściągnie do siebie Jagodę i Tadeusza, aby przekazać im swoją ostatnią wolę i wymóc na nich jej spełnienie. Szczególnie, że w 1830 odcinku "M jak miłość" będzie mogła o to poprosić jedynie Kiemliczów, którzy będą Lisieckiemu najbliżsi.

- Słuchajcie, mam do was ogromną prośbę... - zacznie niepewnie Dorota, po czym przejdzie do rzeczy - Żebyście... potem... zajęli się Bartkiem, dobrze?

- Potem? - zdziwią się Kiemliczowie.

- Obiecajcie mi to, proszę... - wymusi na nich Kawecka, przez co małżonkowie nie będą mieli innego wyboru jak tylko się zgodzić. Choć tak jak Lisiecki wciąż będą wierzyli, że jego ukochanej uda się pokonać śmiertelną chorobę!

Bartek spełni największe marzenie Doroty w 1830 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że w trakcie ich spotkania w 1830 odcinku "M jak miłość" Bartek pojedzie do Urzędu Stanu Cywilnego, aby załatwić ekspresowy termin ślubu. I na szczęście mu się to uda! Tym bardziej, że Lisiecki będzie chciał w ten sposób nie tylko poprawić nastrój swojej załamanej narzeczonej, ale także dać jej jasny sygnał, iż mocno wierzy w to, że to dopiero początek ich wspólnego i długiego życia! Ale niestety w 1830 odcinku "M jak miłość" będzie w błędzie!

- Przegrałaś zakład, moja droga, jutro o dwunastej bierzemy ślub! - oświadczy Bartek.

- Naprawdę? - dopyta zszokowana Dorota.

- Tak, udało się! - potwierdzi Lisiecki.

- Czyli jutro, cokolwiek się stanie, będę już twoją żoną? - upewni się Kawecka.

- Tak, a potem... wyzdrowiejesz! I będziemy żyli długo i szczęśliwie - zapewni ją narzeczony, ale niestety się pomyli!