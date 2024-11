M jak miłość, odcinek 1830: Dorota umrze po wyjeździe za granicę? Nie zakwalifikuje się na leczenie oponiaka mózgu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość. Czy Dorota wyzdrowieje po ślubie z Bartkiem? Nie ma co liczyć na szczęśliwy finał - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1830 odcinku "M jak miłość" Dorota podejmie jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu. Po serii nieudanych terapii, kiedy rak okaże się bardziej agresywny niż przypuszczano, postanowi zrezygnować z dalszego leczenia w Polsce i ucieknie za granicę? W rozmowie z Arturem Rogowskim, Bartek usłyszy brutalną prawdę o stanie zdrowia Kaweckiej]. Lekarz, choć pełen współczucia, przyzna, że nie widzi już szans na poprawę.

Bartek, zrozpaczony diagnozą, będzie próbował przekonać sam siebie, że wszystko będzie dobrze. W 1830 odcinku "M jak miłość" wybierze się do Rogowskich, by osobiście zaprosić ich na ślub z Dorotą a przy okazji porozmawia z Arturem na temat choroby Kaweckiej. Lisiecki prosto z mostu powie lekarzowi, że jego przyszła żona zmaga się z ciężkim nowotworem, a guz mózgu przez niefortunne zlokalizowanie nie mógł być w całości usunięty. Załamany Bartek będzie szukał nadziei i kilku dobrych słów, jednak razem z Arturem dotrą do punku wyjścia, gdy okaże się, że ostatnia forma leczenia nie będzie dostępna dla Kaweckiej z powodu zaawansowania jej choroby.

Dorota umrze? Artur w 1830 odcinku "M jak miłość" nie da jej żadnych szans

Rogowski w 1830 odcinku "M jak miłość" zasugeruje możliwość leczenia eksperymentalnego, podczas którego stosowane są innowacyjne terapie dla pacjentów z zaawansowanymi nowotworami, jednak okaże się, że dla Doroty na tę metodę będzie już zdecydowanie za późno.

- Cześć! - Co u ciebie? Jakieś zmiany? Coś nowego? - Bez zmian. Znaczy, szykuje się jedna zasadnicza zmiana. Jutro biorę z Dorotą ślub. - No co ty nie powiesz? To gratuluję. Dorota jak się czuje? Jesteś pewien, że da sobie radę? - Mam nadzieję. Artur, oponiak, dosyć złośliwy, słaba lokalizacja. Nie udało się usunąć guza w całości. Co można jeszcze zrobić? - Co jeszcze? No jest jeszcze radioterapia stereotaktyczna... - Wiem, znam temat, ale Dorota się nie kwalifikuje. Coś jeszcze? - Nie.

Dorota umrze z dala od Bartka? W 1831 odcinku "M jak miłość" wyjedzie potajemnie za granicę

W 1831 odcinku "M jak miłość" Dorota zdecyduje się na dramatyczny krok. Gdy Bartek pogrąży się w głębokim śnie, ona opuści dom i ich wspólne życie. Postanowi uciec wraz z byłym mężem, Tomaszem (Ziemowit Wasielewski), wybierając wspólny wyjazd za granicę. Z pomocą przyjaciół zorganizuje wszystkie szczegóły podróży. Na koniec zostawi Bartkowi list, w którym wyjaśni powody swojej decyzji i dlaczego ich wspólna przyszłość nie jest możliwa. Jak na taki rozwój wydarzeń zareaguje Lisiecki? Przekonamy się wkrótce!