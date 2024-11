M jak miłość, odcinek 1830: Bartek nie będzie mógł patrzeć, jak Dorota umiera. Rozpłacze się, bo już nic nie da się zrobić - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Nie będzie już nadziei dla chorej Doroty w 1830 odcinku "M jak miłość". Operacja wycięcia guza mózgu nie przyniesie spodziewanej poprawy jej stanu. Wręcz przeciwnie! Ponieważ źle umiejscowionego oponiaka nie da się usunąć w całości, nadal będzie rósł w głowie Doroty, skazując ją na śmierć. Poza tym osłabiona chorobą Dorota nie zostanie zakwalifikowana do leczenia, które może być dla niej ostatnią szansą.

Dorota umrze? Bartek w 1830 odcinku "M jak miłość" nie dopuści myśli o jej śmierci

Przez długi czas Bartek nie dopuszczał do siebie myśli, że Dorota umrze, ale w 1830 odcinku "M jak miłość" i on zacznie tracić wiarę w wyleczenie ukochanej. Po tym jak na własne żądanie Dorota wyjdzie ze szpitala, przerwie radioterapię i bardzo osłabiona wróci do domu, Bartek otoczy ją opieką. Nie dając po sobie poznać jak bardzo się boi, że Dorota nie przeżyje, że rak mózgu w końcu ją zabije.

- Bartuś jesteś taki spokojny, opanowany, silny.... No po prostu facet... Mój facet... - powie ostatkiem sił Dorota, która w 1830 odcinku "M jak miłość" nie zorientuje się, że jej narzeczony robi dobrą minę do złej gry. Z kolei Bartek z trudem wykrzesa z siebie ostatki optymizm, by dodać Dorocie otuchy.

M jak miłość. Ślub Doroty i Bartka skończy się tragedią! Odejdzie od męża na zawsze? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość odcinek 1830 ZWIASTUN. Dorota po operacji mózgu w krytycznym stanie! Bartek straci ukochaną? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bartek rozpłacze się na widok chorej Doroty w 1830 odcinku "M jak miłość"

Kiedy jednak w 1830 odcinku "M jak miłość" Bartek zostanie sam, bo Dorota zaśnie w sypialni, on zejdzie do ogrodu i gorzko zapłacze. Świadomość tego, że to mogą być jego ostatnie chwile z Dorotą, nie da mu spokoju. Nie będzie mógł patrzeć jak rak odbiera mu ukochaną kobietę. I to właśnie teraz, gdy chcieli wziąć ślub.

W 1830 odcinku "M jak miłość" Bartek załatwi szybki ślub z umierającą Dorotą

Tego dnia w 1830 odcinku "M jak miłość" umierająca Dorota popłacze się przy Bartku, że nie zdążyli wziąć ślub, a tak pragnęła zostać jego żoną. Dla Lisieckiego stanie się jasne, że właśnie ten wymarzony ślub może dodać chorej Dorocie nowych sił do walki z chorobą. Wybłagała u urzędniczki w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gródku nowy termin na następny dzień i wręczy ukochanej obrączki, by miała pewność, że tym razem nic i nikt nie przeszkodzi im w ślubie.