M jak miłość, odcinek 1829: Szymek wyżyje się na Izie! Postawi jasne ultimatum

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Szymek postanowi czym prędzej zobaczyć się z odnalezionym ojcem. Tym bardziej, iż nie będzie do niego dochodziło to, że cierpiący na amnezję Chodakowski może go nie pamiętać, przez czym będzie chciała uchronić go świadoma tego Iza. Tyle tylko, że w 1829 odcinku "M jak miłość" syn detektywa nie będzie w stanie jej w to uwierzyć, gdyż będzie miał olbrzymi żal do przybranej matki i jej nowego męża Radka (Philippe Tłokiński), iż okłamywali go w sprawie zaginięcia Chodakowskiego. I to sprawi, że chłopiec straci do nich zaufanie i już w nic im nie uwierzy. A na dodatek jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie wyładowywać za to swoją złość na Izie!

- Synku, wszystko w porządku? - zapyta Iza.

- Nie. Nie jest w porządku i nie pytaj tak głupio... - odpyskuje Szymek.

- Szymek! - zdenerwuje się Chodakowska.

Iza nie pozwoli Szymkowi spotkać się z Marcinem w 1829 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie 1829 odcinku "M jak miłość" młody Chodakowski zacznie wyrzucać swojej przybranej matce, wobec czego Iza nie będzie mogła przejść obojętnie. Tym bardziej, iż przyszywany syn oskarży ją o to, że jest kłamczuchą! I wówczas Chodakowska zdecyduje się powiedzieć mu prawdę, choć ona wcale nie zadowoli niecierpliwego Szymka!

- Powiesz mi w końcu, kiedy będę mógł spotkać się z moim tatą? Czy znów będziesz kręcić? - wytknie jej chłopiec.

- Nie będę kręcić... I już o tym rozmawialiśmy... Wszystko zależy od tego, co powiedzą lekarze. Przecież wiesz, że na razie tato nie czuje się najlepiej... Dlatego wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość... - wyjaśni Iza, choć Szymek w 1829 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał zamiaru się do tego zastosowywać.

Wybuch Szymka w 1829 odcinku "M jak miłość"!

I jeszcze w 1829 odcinku "M jak miłość" wbrew przybranej matce zjawi się w mieszkaniu Marcina, czym mocno zszokuje Aleksandrę (Małgorzata Pieczyńska). Ale Szymek nie będzie miał zamiaru już nikomu się tłumaczyć i zdecyduje się skonfrontować z ojcem. Tyle, że w 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin faktycznie go nie pozna, a Szymek boleśnie przekona się o tym, że Iza miała jednak rację. Ale zupełnie nie będzie w stanie sobie z tym poradzić i po prostu wybuchnie. I wówczas dostanie się już nie tylko Chodakowskiej!