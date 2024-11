M jak miłość, odcinek 1827: Barbara znajdzie sposób na amnezję Marcina. Tylko tak odzyska pamięć? - ZDJĘCIA

- Wiem, nie powinnam tam do niego jechać, zwłaszcza bez uprzedzenia, ale tak już bardzo chciałam go zobaczyć. Może lepiej, że był tam tylko sam Olek. Gdyby Marcin mnie nie poznał, nie wiem jakbym to zniosła - wytłumaczy zatroskana Barbara w 1827 odcinku "M jak miłość".

- A Olek mówił jak Marcin się czuje? - dopyta Rogowska.

- Niestety niewiele lepiej. Dalej jest zagubiony, niepewny, dalej ma koszmary senne. Najgorsze jest to, że nikogo nie poznaje... Jego mama, Kama i Olek są kompletnie załamani - przyzna Mostowiakowa, z trudem powstrzymując łzy.

- Jakie to wszystko jest smutne, niesprawiedliwe - westchnie Marysia.

- Wiesz, może bliskość dzieci, rodziny, ich miłość sprawi, że Marcin wróci do zdrowia i do nich - pomyśli na głos Barbara. Czy o faktycznie sposób na to, by Chodakowski odzyskał dawne życie? To nie będzie proste, bo pamięć Marcina szwankuje, a póki co on nie bardzo ma ochotę o wielką walkę z samym sobą i odzyskanie wspomnień.