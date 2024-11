M jak miłość, odcinek 1826: Kama zrezygnuje z walki o Marcina! Wyjawi Ani i wujowi, że Chodakowski znalazł już nową miłość - ZDJĘCIA

M jak miłość. Ogromna wpadka z wyglądem Marcina! Jak to możliwe, że doszło do takiej pomyłki? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" połączy kropki i gdy zobaczy puste i zobojętniałe spojrzenie Marcina zrozumie, że obecnie już nic ich nie łączy. Była striptizerka długo nie będzie mogła otrząsnąć się ze spotkania z Chodakowskim, podczas którego dowie się, że ten kompletnie jej nie pamięta. Kama nie będzie w stanie opanować łez i z każdą kolejną minutą, kobieta zacznie zdawać sobie sprawę, że przez te ostatnie miesiące, inna kobieta zajęła jej miejsce.

W 1826 odcinku "M jak miłość" dojdzie do przełomowego odnalezienia Marcina Chodakowskiego, jednak życie Kamy dalej nie ulegnie poprawie. Choć w pierwszej chwili kobieta nie będzie mogła opanować się ze szczęścia, wieść o amnezji Marcina sprowadzi ją na ziemie. Gdy Kama pojedzie do leśniczówki Martyny i spojrzy głęboko w oczy Marcina nie zobaczy w nich już nic znajomego i ten widok kompletnie ją załamie...

Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" zrozumie, że Marcin kocha inną!

W 1826 odcinku "M jak miłość" Kama wróci do siebie i zbierze się na szczerą rozmowę z bliskimi. Zalana łzami wyzna wujowi Erwinowi oraz swojej siostrze Ani, że Marcin kompletnie nie przypomina siebie, a co gorsza ich spotkanie wyglądało jak spotkanie zupełnie obcych sobie osób. Siostra Kamy spróbuje ją pocieszyć, jednak ujawniamy, że nie znajdzie takich słów, by poprawić samopoczucie byłej striptizerki.

- Te jego spojrzenie. Takie puste, nieobecne. On mnie w ogóle nie pamięta, jakby mnie nigdy nie znał. Nie poznał brata, Jakuba, nikogo. Jak byśmy byli obcymi ludźmi. Do tego wszystkiego jeszcze ta kobieta. Boże ja z tego nic nie rozumiem... - Czekaj, jest chory. Potrzebuje czasu. Daj mu ten czas a na pewno wszystko sobie przypomni. Przecież nie mógł tak po prostu o tobie zapomnieć. - Ale zapomniał. Zapomniał!

Kama przestanie walczyć o Marcina w "M jak miłość"! Wykrzyczy Ani, że Chodakowski o niej zapomniał

Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" odpuści sobie walkę o Marcina? Widok Martyny u jego boku kompletnie zbije ją z tropu, a na dodatek jego amnezja sprawi, że Kama kompletnie straci pewność siebie. Czy związek Marcina i Kamy uda się jeszcze uratować? Odpowiedź na to pytanie z pewnością przyniosą nam najbliższe odcinki "M jak miłość"!