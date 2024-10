M jak miłość, odcinek 1825: Magda pojedzie do Dimy na Mazury? Zaprosi ją, kiedy Andrzej będzie w ciężkim stanie

Viola nie utrzyma języka za zębami w 1825. odcinku „M jak miłość”

W 1825. odcinku „M jak miłość” Viola wtrąci się w sprawy związane ze zdrowiem Budzyńskich. Magda będzie mieć zawroty głowy i duszności i zdecyduje o wizycie w klinice kardiologicznej. Okłamie Andrzeja, że spotyka się z Kingą (Katarzyna Cichopek), a Violę poprosi, by nic mu nie mówiła.

Viola niechcący spowoduje atak serca Andrzeja w 1825. odcinku „M jak miłość”

W 1825. odcinku „M jak miłość” Viola nie utrzyma fatalnego samopoczucia Magdy w sekrecie i powie Andrzejowi o jej wizycie w klinice, by nie jechała tam sama. Pojadą więc razem i na miejscu Budzyński dostanie ataku serca z powodu ostrej niedomykalności zastawki mitralnej. Nie obejdzie się bez operacji.

W 1825. odcinku „M jak miłość” Dima zaprosi Magdę na Mazury

W 1825. odcinku „M jak miłość” Magda nie okaże się chora. Jej problemy będą wynikały z pomyłki w dawkowaniu leków, które musi przyjmować cały czas, od kiedy zostało jej przeszczepione serce. To Andrzej będzie potrzebował realnej pomocy. Kto wie, może nie doszłoby do ataku, gdyby Budzyński nie pojechał z żoną do szpitala? A może atak był tylko kwestią czasu…? W chwili stresu, który wszystkim się udzieli, do Magdy zadzwoni Dima z propozycją spotkania na Mazurach. Właśnie wtedy! I zaprosi jedynie Budzyńską, w której się podkochuje od dawna. Czy Magda skorzysta z okazji i pojedzie do Dimy, kiedy jej mąż leży przykuty do łóżka…?

„M jak miłość" odcinek 1825 - poniedziałek, 04.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2