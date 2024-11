M jak miłość, odcinek 1825: Lekarz zaskoczy Magdę i Andrzeja diagnozą w szpitalu! Budzyńscy nie będą przygotowani na najgorsze – ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1825 - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Problemy Magdy z sercem w 1825 odcinku "M jak miłość" wywołają lęk Andrzeja, który już wiele razy bał się, że jego żona umrze. Ryzyko śmierci towarzyszy Budzyńskim od operacji Magdy, która 10 lat temu przeszła przeszczep serca w związku z poważną chorobą, zapaleniem mięśnia sercowego. Przez wiele tygodni trwała desperacka walka Magdy, po przeszczepie minęło sporo czasu nim wróciła do pełni sił. Ale potem kilka razy Magda znów była blisko śmierci. Jak wtedy, gdy zażyła narkotyki Łukasza (Jakub Józefowicz), tabletkę kokainy, którą Andrzej przez pomyłkę wrzucił do jej leków na serce.

Groźne objawy u Magdy w 1825 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że w 1825 odcinku "M jak miłość" Budzyński nie zbagatelizuje niepokojących objawów Magdy, duszności, zawrotów głowy, bóli w klatce piersiowej. Chociaż ona sama będzie chciała jechać na wizytę do kardiologa do szpitala, Andrzej nie odstąpi ukochanej na krok. Mało tego, w 1825 odcinku "M jak miłość" Andrzej zagrozi jej nawet rozwodem, jeśli Magda jeszcze raz spróbuje ukryć przed nim, że dzieje się z nią coś złego.

Magda i Andrzej poznają wyniki badań w 1825 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście wizyta u kardiologa, badania, jakie w 1825 odcinku "M jak miłość" przejdzie Magda wykażą, że z jej sercem wszystko w porządku. Skąd zatem tak fatalne samopoczucie? Budzyńska przyzna się, że przez roztargnienie pomyliła dawkowanie leków i dlatego wystąpi "skutki uboczne".

Magda i Andrzej w 1825 odcinku "M jak miłość" w gabinecie kardiologa zaczną się ze sobą spierać o to, że ona lekceważy swój stan, a przecież cały czas musi na siebie uważać, bo przeszczepione serce może w pewnym momencie okazać się zawodne. Budzyńskiego nie uspokoi nawet fakt, że Magda dość lekko podejdzie do swoich problemów ze zdrowiem. Niestety będzie to miało dla niego przykry finał. Nadmiar nerwów, stresy i ciągłe napięcie dadzą o sobie znać...

Serce Andrzeja nie wytrzyma w 1825 odcinku "M jak miłość"!

W efekcie to serce Andrzeja, a nie serce Magdy w 1825 odcinku "M jak miłość" będzie wymagało operacji. Do samego końca Budzyńscy nie będą wiedzieli, że od tej wizyty w szpitalu ich życie zmieni się bezpowrotnie.