M jak miłość, odcinek 1824: Przyjaciółka Martyny przesłucha Marcina! Okłamie lekarkę Agatę w sprawie badań u neurologa - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjaciółka Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość" wpadnie z wizytą do leśniczówki w Kampinosie, ale w domu zastanie tylko Marcina. Będzie zaskoczona jego widokiem, bo podczas ostatniego spotkania Wysocka powiedziała,że nie ma już kontaktu z kuzynem Jankiem. Tak przedstawiła Marcina przyjaciółce, gdy zaraz po wypadku w lesie zawiozła go na SOR do szpitala w Sochaczewie. Dyżur miała wtedy Agata, która badała Marcina, ale nie zapytała nawet o jego nazwisko, czy PESEL. Uwierzyła na słowo Martynie, że jej kuzyn miał wypadek i potrzebuje pomocy.

Lekarka Agata w 1824 odcinku "M jak miłość" zapyta Marcina czy odzyskał pamięć

Obecność Marcina w domu Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość" wyda się Agacie mocno podejrzana. Nie rozpozna w nim jednak zaginionego mężczyzny, którego zdjęciami jest obwieszona cała Polska. Coś jednak tknie Agatę, by zapytać o amnezję Marcina, o to, czy już odzyskał pamięć i co wykazały badania neurologiczne.

- A ty jak się czujesz? Zaczynasz sobie coś przypominać?

- Powoli...

- Ale ty jesteś pod opieką neurologa, tak? - Agata w 1824 odcinku "M jak miłość" uwierzy w kłamstwo Marcina, który potwierdzi, że przeszedł badania. - Dobra, nie chcesz gadać, to nie będę cię ciągnąć za język... Ale wiesz co, chętnie wproszę się na szybką kawę... - zmieni nagle zdanie lekarka.

Marcin w 1824 odcinku "M jak miłość" okłamie Agatę, że leczy się u neurologa

Przyjaciółka Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość" zacznie przesłuchiwać Marcina, dociekać co on jeszcze robi w leśniczówce. Chodakowski posunie się do serii kłamstw, by nie wzbudzać podejrzeń. Agata będzie chłonęła jak gąbka każdą bzdurę, którą Marcin powie o swoim stanie zdrowia i tym, co go łączy z Martyną.

- Martyna nie wspominała, że ty cały czas u niej mieszkasz. W ogóle jeśli chodzi o ciebie, to jest bardzo tajemnicza... Próbowałam ją kilka razy pociągnąć za język, ale zawsze nabiera wody w usta... - Po prostu przygarnęła mnie, jak trochę zdrowie mi się posypało - skłamie Marcin. - Ale wy wcześniej nie utrzymywaliście za bardzo kontaktu, prawda? - Wiesz, jaka jest Martyna... - No tak, nie jest zbyt towarzyska. Dla niej liczył się tylko Jerzy, a po jego śmierci to całkiem zamknęła się w sobie, odcięła się od ludzi. Myślałam, że ona się nie pozbiera po tym jak tak nagle go zabrakło. Ale jest silniejsza niż myślałam... I w ogóle teraz wraca do pracy i to jest prawdziwy cud... I pewnie twoja zasługa, co? Ty ją przekonałeś? - Ja? Nie... Znasz Martynę, przecież jej nie można do niczego przekonać. Ona musi zawsze wszystko sama... - Znam aż za dobrze... Cieszę się, że to wszystko tak się poukładało. Kuzyn, tak? - zapyta jeszcze Agata na pożegnanie. - Dalekie pokrewieństwo... - Marcin od razu potwierdzi kłamstwo Martyny.

Policja w szpitalu Agaty w Sochaczewie! Przyjaciółka Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość" rozpozna Marcina

Wszystko się zmieni, gdy w 1824 odcinku "M jak miłość" Agata pojedzie do szpitala w Sochaczewie i w pokoju lekarskim zobaczy dwóch policjantów, którzy będą wypytywali jej kolegę lekarza (Adrian Wajda) o zaginionego Marcina Chodakowskiego. Widząc jego zdjęcie przyjaciółka Martyny od razu rozpozna "Janka". Zadzwoni do Wysockiej, by uprzedzić ją, że policja szuka jej "kuzyna" i zażąda wyjaśnień. Ostrzeże też Martynę, że to się źle dla niej skończy...