M jak miłość, odcinek 1824: Jakub znajdzie Marcina? Dotrze do miejsca, gdzie ostatnio minął się z przyjacielem

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Po trzech miesiącach szukania Marcina w 1824 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie już deptał przyjacielowi po piętach! Śledztwo detektywa wkroczy w ostateczny etap. Dzięki informacjom od farmaceutki z apteki pod Sochaczewem Jakub będzie wiedział, że Marcin kupuje u niej leki, robi też zakupy w sąsiednim sklepie, wygląda jednak inaczej niż na ogłoszeniu o zaginięciu.

Jakub w 1824 odcinku "M jak miłość" dotrze do podejrzanego domu

Karski w 1824 odcinku "M jak miłość" rozszerzy poszukiwania na pobliskie tereny, położone na uboczu domy i tak dotrze do posesji, która wyda mu się podejrzana. Poza tym dzięki nagraniom z monitoringu z kamer przy pasażu handlowym będzie wiedział,że Marcin jeździ czarnym samochodem. Czy tablice rejestracyjne auta doprowadzą go do Martyny Wysockiej (Magdalena Turczeniewicz), u której Chodakowski mieszka i z którą nawiązał romans? To się wyjaśni już lada moment.

Dla Jakub w 1824 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że minął się z Marcinem przed apteką, że obaj byli w tym samym miejscu, ale od spotkania dzieliły ich zaledwie sekundy... W poszukiwaniach Marcina weźmie też udział Olek. Z pomocą starszego z braci Chodakowskich detektyw przemierzy okolice, gdzie ostatnio widziano zaginionego Marcina.

Policja wkroczy do szpitala gdzie był Marcin! Lekarka Agata go badała

Tymczasem funkcjonariusze policji w 1824 odcinku "M jak miłość" wkroczą do pobliskiego szpitala, gdzie zaczną wypytywać o Marcina Chodakowskiego. To właśnie tam Martyna zawiozła go po wypadku, tam zajęła się nim przyjaciółka Wysockiej, lekarka Agata (Lidia Pronobis), która zrobiła mu nawet badania, bo myślała, że to Janek, kuzyn Martyny. Nie zapyta jednak pacjenta o dokumenty, o prawdziwe nazwisko.

Czy Jakub odnajdzie Marcin zanim w 1824 odcinku "M jak miłość" ucieknie z Martyną?

Jakub i Olek w 1824 odcinku "M jak miłość" namierzą dom Martyny, gdzie ukrywa się Marcin? W połowie czerwca na planie serialu Krzysztof Kwiatkowski i Maurycy Popiel kręcili zdjęcia do scen, które staną się przełomem w poszukiwaniach Marcina. Czy właśnie wtedy go odnajdą? W tym samym czasie Martyna zaplanuje ucieczkę z Marcinem z domu w Kampinosie. Czy Karski i Olek zdążą na czas?To się wyjaśni już niebawem.