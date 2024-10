M jak miłość, odcinek 1822: Jakub o krok od odnalezienia Marcina! Razem z Olkiem znajdzie dom Martyny i wkroczy do środka? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Poszukiwania Marcina w 1822 odcinku "M jak miłość" jeszcze się nie skończą, bo Jakub nie odpuści, póki nie odnajdzie przyjaciela! Zwłaszcza, że Karski będzie dostawał coraz więcej sygnałów, że ktoś widział zaginionego Marcina, że Chodakowski kręci się w pasażu handlowym pod Sochaczewem. Na kolejny trop Jakuba naprowadzi farmaceutka, która sprzedała Marcinowi leki nasenne. Ona jak jedyna widziała go w aptece, ale dość późno skojarzy, że zaniedbany klient to mężczyzna ze zdjęć z ogłoszenia o zaginionym!

Czy Jakub w 1822 odcinku "M jak miłość" namierzy samochód Martyny, którym jeździe Marcin?

Dzięki nagraniom z monitoringu sklepów, a także z parkingu już w 1819 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie mógł ustalić jakim samochodem przyjechał Marcin, namierzyć czarną hondę Martyny, numery rejestracyjne auta. Czy właśnie tak dotrze do domu samotnej lekarki w Kampinosie? Czy odkryje, że to u niej ukrywa się Marcin? Jedna myśl nie da Karskiemu spokoju, dlaczego Marcin skoro żyje nie odezwał się do niego, do Kamy (Michalina Sosna) czy do członków rodziny. Jakub będzie podejrzewał, że Marcin jest przez kogoś przetrzymywany, ale nie pomyśli, że jego przyjaciel stracił pamięć.

Jakub i Olek ruszą na poszukiwania Marcina w 1822 odcinku "M jak miłość"! Dotrą do podejrzanego domu

W 1822 odcinku "M jak miłość" do Jakuba dotrą kolejne informacje o Marcinie. Tym razem Karski ruszy na poszukiwania w Kampinosie w towarzystwie Olka. Razem z bratem Marcina detektyw dotrze do opuszczonego domu na odludziu. Na widok rudery Karski i Chodakowski będą niemal pewni, że od dawna nikt tam nie mieszka, nie znajdą żadnego śladu, że Marcin może jest lub był tutaj uwięziony. Niestety to nie będzie dom Martyny, ale inna posesja w pobliżu leśniczówki lekarki.

Ale na tym nie koniec, bo Jakub w 1822 odcinku "M jak miłość" wcale się nie podda. Jeśli Marcin żyje, to on jako przyjaciel i wspólnik musi go odnaleźć za wszelką cenę!

"Jakub Karski nigdy nie odpuszcza🔥🔥I jeśli powiedział, że odnajdzie swojego przyjaciela, to tak zrobi, wbrew wszystkiemu i wszystkim" - napisał Krzysztof Kwiatkowski na swoim profilu na Instagramie. Aktor pokazał też zdjęcie z wnętrza domu Martyny, do którego niebawem w "M jak miłość" wkroczy uzbrojony Jakub. Są spore szanse, że właśnie wtedy Karski odnajdzie tam Marcina.