M jak miłość, odcinek 1822: Szymek odwróci się od Izy! Po powrocie z Holandii wybierze Kamę i nie wybaczy kłamstw - ZDJĘCIA

- Boże, Kama, jak ty się czujesz? Radzisz sobie jakoś? - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa zatroskanej Izy.

- Staram się, ale... - Kama nie ukryje bólu.

- Wiem... wszystko wiem... Nie mogę uwierzyć, że minęło tyle czasu i nadal wciąż nic nie wiemy. Przecież ludzie tak po prostu nie znikają - bezradnie urwie Chodakowska.

- A co u dzieci? - zainteresuje się Kama w 1822 odcinku "M jak miłość".

- Bardzo cieszyły się z powrotu do domu, ale kilka dni przed wyjazdem Szymek dowiedział się o Marcinie. Dorwał się do Internetu i... Wiesz, to bystry chłopak, to była tylko kwestia czasu - Iza nic więcej nie będzie musiała mówić.

- Czyli już wie?

- Powiedział Mai. Oczywiście wszystko im wytłumaczyłam, starałam się przedstawić całą sytuację w miarę łagodnej wersji, ale i tak oboje bardzo to przeżywają. Zwłaszcza Szymek... I jest naprawdę źle...

- Tak mi przykro.