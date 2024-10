M jak miłość, odcinek 1822: Aneta da sobie wmówić, że popełniła błąd podczas operacji! Iwona zmusi Argasińskiego do interwencji - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Poważny błąd podczas operacji Anety i Wojtka w 1822 odcinku "M jak miłość" będzie miał poważne konsekwencje i odbije się na małżeńskich relacjach Chodakowskich! Oczywiście początkowo nikt nie będzie podejrzewał, że to Majer uszkodził tętnicę w nodze Franka, bo uzależniony od leków chirurg zrzuci wszystko na Anetę. Olek, jako ordynator oddziału ortopedii w klinice, zapowie żonie, że będzie musiała się z tego tłumaczyć.

Wojtek Majer w 1822 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się do błędu podczas operacji

Wyrzuty sumienia nie dadzą Anecie spokoju w 1822 odcinku "M jak miłość". Zwłaszcza gdy odwiedzi nastoletniego pacjenta, a Franek wyżali się jej,że najbardziej marzy o powrocie do sportowej kariery. Sytuację wykorzysta Wojtek, który nie przyzna się jak było naprawdę, że przed zamknięciem pacjenta to on uszkodził mu tętnicę w nodze. Majer pozwoli na to, żeby Aneta została uznana za jedyną winną błędu lekarskiego podczas operacji.

Kasia zacznie podejrzewać Wojtka w 1822 odcinku "M jak miłość"

Pierwsza w 1822 odcinku "M jak miłość" zacznie coś podejrzewać Kasia Karska (Paulina Lasota). Najpierw przyjaciółka Anety dowie się, że Wojtek zapisał jednemu z pacjentów zbyt dużą dawkę leków, więc nabierze pewności, że to Majer odpowiada za krwotoku u Franka! Ale koniecznie będą dowody.

Interwencja Argasińskiego w sprawę Anety w 1822 odcinku "M jak miłość"

I tu w 1822 odcinku "M jak miłość" zadziała Iwona Kryńska. Matka Anety nie będzie mogła patrzeć jak jej córka tak się zamartwia stanem pacjenta. Zmusi więc Argasińskiego do interwencji. Po zapoznaniu się z przypadkiem Franka profesor uzna, że błąd popełnił Majer, gdy po operacji założył chłopcu gips. Argasiński dojdzie też do wniosku ,że to przez Wojtka doszło do komplikacji.

Olek nie stanie po stronie Anety w 1822 odcinku "M jak miłość"?

Olek, który w 1822 odcinku "M jak miłość" pojedzie na wykład do Gdańska, nie zdąży przekazać Anecie tej opinii. Nic dziwnego, że Chodakowska poczuje się zawiedziona, że mąż nie udziela jej wsparcia. Dopiero po powrocie do klinki Olek przekaże Anecie, że znalazł dowód przeciwko Wojtkowi. W tej sytuacji ordynator wyrzuci Majera z pracy, a Aneta odzyska dobre imię.