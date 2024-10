M jak miłość, odcinek 1821: Dorota przed ślubem z Bartkiem uprzedzi go, na co się decyduje! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1821 odcinku "M jak miłość" zaczną odliczanie do ślubu! Zostanie tylko 10 dni do ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gródku, ale zakochani wcale nie wpadną w gorączkę ślubnych przygotowań. Dla nich najważniejsze będzie to, że się pobiorą, że już jako małżeństwo będą razem walczyć ze śmiertelną chorobą Doroty. Ostatnie badania Kaweckiej w szpitalu wykazały, że jeśli przejdzie cykl chemioterapii, podda się leczeniu pod okiem onkologów, nie będzie odkładała terapii na później, to jej szanse na pełne wyleczenie z raka wzrastają.

Chora na raka Dorota w 1821 odcinku "M jak miłość" uwierzy, że wyzdrowieje

Pełen nadziei Bartek w 1821 odcinku "M jak miłość" nie będzie dopuszczał do siebie myśli o śmierci Doroty. Tak jak jej obiecał, będzie z ukochaną do końca, przejdzie z nią przez wszystkie etapy nierównej batalii z chorobą. Siła i spokój Bartka sprawią, że Dorota powoli także zacznie wierzyć w to, że wyzdrowieje.

Dorota przed ślubem z Bartkiem i chemią w 1821 odcinku "M jak miłość" zgoli włosy

Chwile zwątpienia dopadną Dorotę w 1821 odcinku "M jak miłość" na dzień przed powrotem do szpitala. - Jutro zaczynam chemię... Później będą kolejne... - wyzna Bartkowi, drżąc ze strachu co ją czeka, jak leczenie wpłynie na jej wygląd i samopoczucie. Świadoma tego, że podczas chemioterapii zaczną jej wypadać włosy, Dorota już teraz zdecyduje ogolić głowę i włożyć perukę. I w sztucznych włosach weźmie ślub! Oczywiście Bartek poprze decyzję ukochanej i w geście solidarności też zgoli swoje włosy.

Bartek ostrzeże Dorotę, że się od niego nie uwolni

- Weźmiemy ślub najszybciej jak się da... - zapewni Lisiecki w 1821 odcinku "M jak miłość" swoją przyszłą żonę. A kiedy w urzędzie w Gródku usłyszą, że mogą się pobrać za 10 dni, od razu wezmą ten termin. - Nie ma na mnie mocnych. I to koniec! Już się ode mnie nie uwolnisz... - zakochany Bartek nie dopuści do tego, żeby Dorota przechodziła przez chorobę sama. Jako jej mąż nie opuści jej ani na krok.