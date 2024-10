M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1817: Przełom w leczeniu Doroty! Lekarz zawiadomi Bartka, że jest szansa na cud - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) sam pójdzie do lekarza Doroty (Iwona Rejzner) i dowie się nowych wiadomości na temat leczenia kobiety. Dla Lisieckiego to prawdziwy szok, bo w ogóle nie spodziewał się, iż ukochana ukrywa przed nim nowotwór... Nie zostawi jej samej, a wręcz przeciwnie, od razu pobiegnie do lekarza onkologa, by dowiedzieć się więcej na temat szans Kaweckiej na wyzdrowienie. W 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek ogłosi Dorocie radosne nowiny. Zobacz ZWIASTUN!