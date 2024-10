M jak miłość, odcinek 1820: Pierwsze zgrzyty z Violą w siedlisku. Budzyńskim opadnie szczęka

Viola otrzymała wielką szansę od Magdy w 1814. odcinku „M jak miłość”

W 1814. odcinku „M jak miłość” po przyjeździe do siedliska Viola od razu zaczęła świetnie się bawić przy ognisku nie zdając sobie sprawy z tego, że otaczają ją niemal sami prawnicy, których ona z całego serca nienawidzi. Słysząc pijanych studentów dokazujących nieopodal, Viola szybko sobie z nimi poradziła. Tak skutecznie, że Magda zaoferowała jej pracę kierowniczki pensjonatu.

Viola da przedsmak swojej prawdziwej natury w domu Wernera w „M jak miłość”

Zanim Viola będzie mogła zacząć nowe życie w siedlisku, gościny udzieli jej Adam. Zaprosi byłą kryminalistkę na kilka dni, bo przyjaciółka pani Oli (Iwona Kolasińska) nie będzie miała dachu nad głową. Sylwia (Hanna Turnau) łaskawie się na to zgodzi, ale szybko tego pożałuje, bo Viola założy jej szlafrok i zacznie w nim otwarcie uwodzić gospodarza. Kostecka zrobi partnerowi awanturę i powie mu, że czas najwyższy pozbyć się bezczelnej kobiety.

W 1820. odcinku „M jak miłość” Viola zacznie w siedlisku polowanie na przystojnych gości

W 1820. odcinku „M jak miłość” Werner zrozumie, że Sylwia ma rację i muszą jak najszybciej zawieźć Violę do siedliska. Przyzna też, że się jej boi! Nie wiedziałby, jak zatrzymać jej amory:

- I nawet nie wiem, czy odważyłbym się zaprotestować. Widziałaś jej tatuaże? - zapyta Sylwię z komicznym przestrachem.

Po przyjeździe z Violą do siedliska Adam ostrzeże Andrzeja (Krystian Wieczorek), z kim może mieć do czynienia. Potem kryminalistka będzie rozmawiać z Magdą (Anna Mucha) o warunkach zatrudnienia. Wystosuje do niej zaskakującą prośbę, by mogła korzystać z jej szafy i zakładać jej co seksowniejsze kreacje! Budzyńscy dość szybko zauważą, co stanowi priorytet Violi w nowej pracy – to polowanie na przystojnych gości pensjonatu. Magdzie bardzo się to nie spodoba, ale w odpowiedzi na jej słuszne pretensje Viola powie tylko, że nie tknie Budzyńskiego…

„M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2