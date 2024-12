M jak miłość, odcinek 1838: Ania powie Marcinowi, gdzie ukryła się zaginiona Kama, ale Chodakowski już jej tam nie znajdzie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin w końcu odzyska pamięć i przypomni sobie swoich najbliższych! I to nie tylko Szymka (Staś Szczypiński), którego rozpozna jako pierwszego, ale całą rodzinę Chodakowskich, przyjaciół i oczywiście Kamę! Tyle tylko, że jej już nie zastanie wśród bliskich, gdyż po jej wyjeździe na Śląsk kontakt z nią się urwie. Tym bardziej, że ukochana Chodakowskiego wciąż nie będzie świadoma tego, co się stało! Dlatego za namową matki w 1838 odcinku "M jak miłość" detektyw sam zdecyduje się po nią przyjechać, aby osobiście przekazać jej radosną nowinę!

- Nie zwlekaj, jedź... - doradzi mu Aleksandra.

Ania powie Marcinowi, gdzie zniknęła Kama w 1838 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w 1838 odcinku "M jak miłość" Chodakowski nie zastanie Kamy u stryja Erwina, która nagle przepadnie jak kamień w wodę, a co gorsza nie weźmie ze sobą telefonu, przez co nawet on nie będzie miał z nią żadnego kontaktu. A co gorsza, Ślązak zupełnie nie będzie wiedział, gdzie mogła pójść ukochana Marcina, która po prostu zaginie. Oczywiście, w 1838 odcinku "M jak miłość" detektyw tak tego nie zostawi i sam zdecyduje się poszukać ukochanej. I w tym celu skontaktuje się z Anią, która jako jedyna będzie w stanie wiedzieć, gdzie mogła podziać się jej siostra! I faktycznie tak będzie!

- Byłem u Erwina i Kama po prostu przepadła... Masz może pomysł, dokąd mogła pójść? - zapyta ją Marcin, a Ania od razu skieruje go nad staw, nad który w dzieciństwie obie uciekały.

Chodakowski nie odnajdzie ukochanej nad stawem w 1838 odcinku "M jak miłość"!

I choć w 1838 odcinku "M jak miłość" Ania się nie pomyli, gdyż Kama faktycznie ukryje się nad stawem, to niestety Marcin jej już tam nie zostanie! Ale doskonale będzie wiedział, że jego ukochana rzeczywiście tam była! A wszystko przez to, że odnajdzie na miejscu jej bransoletkę, którą wcześniej sam jej podarował! I przez to będzie już obawiał się najgorszego. A mianowicie, że zdesperowana ukochana mogła się utopić. I choć w 1838 odcinku "M jak miłość" jego trop będzie dobry, gdyż ubrana Kama faktycznie zacznie wchodzić w ubraniach do wody, to na szczęście nie popełni żadnego głupstwa! Tylko cała i zdrowa wróci z powrotem do domu stryja!