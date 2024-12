M jak miłość, odcinek 1838: Ostatnie słowa Kamy przed zniknięciem. Wejdzie do wody, ale na tym nie koniec - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zniknięcie Kamy w 1838 odcinku "M jak miłość", pierwszym po przerwie świątecznej w nowym roku, będzie konsekwencją wydarzeń, które rozegrają się na Śląsku! Właśnie tam odtrącona przez Marcina dziewczyna wyjechała, bo już nie dawała rady. Mimo usilnych starań Kamy dotknięty amnezją Marcin czuł się przez nią coraz osaczony i zaczął się odsuwać jeszcze bardziej. Decyzja o wyjeździe wydawała się Kamie jedyną słuszną w obecnej sytuacji. Chciała zwyczajnie odpocząć i zebrać siły na dalszą walkę o ukochanego. Nie wiedząc o tym, że Marcin już odzyskał pamięć.

Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" zostawi rodzinę i ruszy na poszukiwania Kamy

W 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin nie zdoła dodzwonić się do Kamy, by powiedzieć jej, że wrócił, przypomniał sobie wszystko i znów jest sobą. Zupełnie jakby teraz to ukochana chciała zerwać z nim kontakt! Ale Marcin się nie podda. Zostawi rodzinę, Szymka (Staś Szczypiński), który dopiero co wyjedzie ze szpitala i wyjdzie na Śląsk.

Kama pożegna się tym słowami w 1838 odcinku "M jak miłość"?

Gdy przyjdzie do domu stryja Kamy w 1838 odcinku "M jak miłość" zastanie załamanego Erwina, który przekaże mu, że dziewczyna zaginęła! Zostawiła telefon i przepadła bez śladu. Tuż przed zniknięciem Kama wypowie słowa, które zabrzmią jak pożegnanie ze stryjem.

- Człowiek czasem ma wszystkiego tak dość, że chce po prostu zniknąć... Wszystko się skończyło... - to będą ostatnie słowa Kamy, które słyszymy już teraz w zwiastunie 1838 odcinka "M jak miłość", zanim zdecyduje się na desperacki krok. Po chwili wejdzie do stawu, gdzie w dzieciństwie uciekła od problemów i zanurzy się w wodzie. Upuści jeszcze na dno bransoletkę, którą dostała od Marcina...

Co będzie z Kamą w 1838 odcinku "M jak miłość"? Czy utopi się w stawie?

Na tym jednak nie koniec, bo kiedy w 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin dotrze nad staw, w miejsce wskazane przez siostrę Kamy, znajdzie tylko bransoletkę. Co się stanie z Kamą? Czy utopi się w stawie? Na szczęście w tym czasie cała i zdrowa wróci do rodzinnego domu. Zwyczajnie minie się z Marcinem.