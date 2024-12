Barwy szczęścia, odcinek 3100: Łukasz przeprosi Kasię za ostatni pocałunek! Reakcja żony kompletnie go zaskoczy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" Kasia i Łukasz w końcu spotkają się w nieco spokojniejszych okolicznościach niż ostatnio, gdy po wypadku Ksawerego, poniosły ich emocje. Tym bardziej, że było to ich pierwsze spotkanie po randce, zorganizowanej przez ich syna, który do końca wierzył, że ich małżeństwo uda się uratować. Podobnie jak Sadowski, który poszedł na żywioł i pocałował żonę, co faktycznie stało się przełomem, ale nie takim, jakiego oczekiwał! A to dlatego, że wówczas Sadowska zdała sobie sprawę, że już nic nie czuje do męża i pozbawiła go wszelkich nadziei na to, że między nimi coś jeszcze mogłoby być. A odrzucony Łukasz w końcu się z tym pogodził i na nowo związał z Celiną (Orina Krajewska), z którą wreszcie zaczął być naprawdę szczęśliwy tak jak jego żona z Mariuszem (Rafał Cieszyński). Dlatego w 3100 odcinku "Barw szczęścia" postanowi się zrehabilitować za swój wyskok!

Sadowscy zapomną o ostatnim pocałunku w 3100 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" Sadowscy zjawią się na zakończeniu roku ich syna, w trakcie którego Łukasz postanowi wrócić do tematu ich ostatniej randki i jego pocałunku. Sadowski szczerze przeprosi za niego żonę, a jej reakcja zupełnie go zaskoczy! A to dlatego, że Sadowska wcale nie będzie tego drążyć i zaproponuje, aby o tym zapomnieli, na co i on w 3100 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście przystanie! Tym bardziej, że też będzie już w zupełnie innym momencie swojego życia niż wtedy!

- Nie masz problemu z tym, że przyszedłem?... Nie było okazji… Chciałem cię przeprosić. Za to… no wiesz, po kinie - zacznie Łukasz.

- Ok, to ja mam do ciebie prośbę: nie wracajmy już do tego, dobrze? - zaproponuje nieoczekiwanie Kasia.

- Masz moje słowo! - zapewni ją mąż.

Kasia i Łukasz skupią się na swoich nowych związkach w 3100 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz na tym nie poprzestanie i zaproponuje, że może zająć się Ksawerym, aby Kasia mogła spędzić czas z Mariuszem. Dlatego Sadowska zostawi syna pod jego opieką, a sama wyruszy w drogę powrotną do Brzezin. Tyle tylko, że wtedy dojdzie do straszliwego wypadku, gdy zagapi się ona na chwilę na telefon i w coś przyładuje! I choć w pierwszej chwili pomyśli, że potrąciła jakieś dzikie zwierzę, to już w 3102 odcinku "Barw szczęścia" prawda okaże się niestety zupełnie inna...