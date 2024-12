M jak miłość. Afera o ciążę Ani i jej wygląd na ślubie Marty! Nie wytrzymała i zamieściła komentarz - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Bartek przerwie poszukiwania Doroty i wróci do Grabiny! Nikt nie będzie wiedział, co się stało z umierającą Dorotą

Ania wróciła do "M jak miłość" na ślub Marty i Jacka w 1836 odcinku, a Gabriela Świerczyńska po trwającej od lutego przerwie znów wcieliła się w rolę córki Wojciechowskiej. Latem tego roku wyszedł na jaw prawdziwy powód odejścia 19-latki z obsady "M jak miłość". I stało się jasne, że nawet jeśli Ania będzie jeszcze pojawiała się w życiu swojej matki czy przybranego ojca, Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek), to tylko na krótki czas.

Po emisji ostatniego odcinka "M jak miłość" z udziałem Ani, widzowie nie poznali odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie utrzymuje kontaktu z Martą. Nie wiadomo też jak Ania radzi sobie na studiach, co się dzieje teraz w jej życiu. Zupełnie jakby Wojciechowska przestała interesować się córką.

Przykre komentarze o ciąży Ani z "M jak miłość"

Powrót Ani do "M jak miłość" w 1836 odcinku wywołał falę przykrych komentarzy na temat jej wyglądu. Czujni obserwatorzy wytknęli 19-letniej aktorce, że bardzo się zmieniła. Niestety nie były to miłe opinie, które bardzo dotknęły Gabrysię Świerczyńską. Szczególnie po tym, jak dwa lata temu nastoletnia gwiazda "M jak miłość" walczyła z hejtem. Niechęć do Ani mocno odbiła się na tym, jak ona też była postrzegana.

Pod zdjęciem ze ślubu Marty i Jacka z 1836 odcinku "M jak miłość" posypały się pytania o ciążę Ani.I rozkręciła się niezła afera!

M jak miłość odcinek 1836 ZWIASTUN. Ślub Marty i Jacka! Tak Magda dowie się o romansie Dimy i Julii

"-Ania w ciąży? - Też to zauważyłam 👍 - no właśnie. Później już próbowali ukryć że niby torebka na kolanach albo aktorka się schylać zaczęła - Moim zdaniem tak ,ale żadnej informacji potwierdzającej nie znalazłam . - Aktorka odeszła z serialu pewnie dlatego że jest w ciąży - Ludzie czy wy poszaleliście? Przecież takie zdjęcie dziwne, wygląda normalnie i super w Tym kolorze włosów, jeszcze jak trochę odrosną to już w ogóle"

Gabriela Świerczyńska umieściła komentarz, czy Ania z "M jak miłość" jest w ciąży

Aż wreszcie głos zabrała sama Gabriela Świerczyńska, która skomentowała ciążę Ani z "M jak miłość".

- Dziękuję za miłe słowa, ale nie jestem...A to jedyne dzieci, których możecie się na razie u mnie spodziewać. Pozdrawiam i życzę miłego dzionka - napisała 19-letnia aktorka z "M jak miłość" na swoim Instastory pod zdjęciem z uroczymi kotkami.