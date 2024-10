M jak miłość, odcinek 1819: Martyna postanowi dowiedzieć się prawdy o Marcinie! Nie będzie chciał o tym słyszeć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1819 odcinku "M jak miłość" miną już 3 miesiące od zaginięcia Marcina, który wciąż nie wróci do swojej rodziny i będzie przebywał w leśniczówce Martyny. Co prawda, Chodakowski będzie już odzyskiwał coraz więcej wspomnień, ale mimo tego nie będzie chciał wracać do swojego dawnego życia. Tym bardziej, że w międzyczasie już zdąży poczuć coś więcej do Wysockiej i nie będzie chciał tego tracić, gdyż wciąż nie będzie świadomy, że w domu czeka na na niego stęskniona rodzina z Kamą (Michalina Sosna) na czele, która nieustannie będzie robić wszystko, aby go odnaleźć. I w tym celu w 1819 odcinku "M jak miłość" zamieści nawet w Internecie specjalne wideo.

Marcin nie będzie chciał odkryć swojej tożsamości w 1819 odcinku "M jak miłość"!

W 1819 odcinku "M jak miłość" i Martyna uzna, że to już najwyższa pora, aby dowiedzieć się nieco więcej o mężczyźnie, który od 3 miesięcy mieszka w jej leśniczówce. Wysocka zaproponuje Chodakowskiemu, aby poszukali jakichkolwiek informacji na jego temat, ale Marcin nie będzie chciał nawet o tym słyszeć.

- Może jednak powinniśmy już teraz zacząć szukać? Dowiedzieć się czegoś o tobie? - zaproponuje Martyna, na co Marcin wyjdzie.

Ale Wysocka w 1819 odcinku "M jak miłość" tak łatwo się nie podda i sama postanowi poszukać jakiś wieści na jego temat nawet wbrew jego woli. I tak natknie się na filmik Kamy, który mocno ją zszokuje, gdyż dowie się z niego, że na Marcina czeka nie tylko ona, ale także i jego dzieci - Maja (Laura Jankowska) i Szymek (Staś Szczypiński), jak i pozostała cześć jego rodziny i przyjaciół z nieustanie poszukującym go Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) na czele.

- Mijają 3 miesiące odkąd zaginął Marcin. To były bardzo długie 3 miesiące... Robimy wszystko, żeby go odnaleźć, więc jeśli coś wiesz lub znasz miejsce pobytu Marcina, napisz lub zadzwoń... Każdego dnia czekamy na niego, rodzina, przyjaciele, dzieci... - usłyszy Martyna.

Martyna nie powie Marcinowi, że już wie, kim jest w 1819 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w 1819 odcinku "M jak miłość" o niczym mu nie powie. Tym bardziej, że po ich wspólnej nocy, Marcin wyzna jej miłość, a ich relacja się rozwinie. Oczywiście, osamotniona Martyna nie będzie chciała tego stracić, dlatego zatai przed nim to, że szuka go cała rodzina i przyjaciele. Ale oni w 1819 odcinku "M jak miłość" będą już bardzo blisko jego odnalezienia. A to dlatego, że z Jakubem skontaktuje się farmaceutka z apteki, w której zjawił się Marcin. Wówczas Karski na nowo podejmie trop i będzie już o krok od swojego przyjaciela!