M jak miłość, odcinek 1817: Tadzik odepchnie Jagodę. Wyprowadzi się z małżeńskiej sypialni

Jagoda bez wsparcia Tadzika podczas porodu w „M jak miłość”?

W 1810. odcinku Jagoda obliczyła, że dziecko urodzi się na Gwiazdkę. Dla Tadeusza będzie to najpiękniejszy bożonarodzeniowy prezent. Ale kiedy Jagoda oznajmiła mu, że poród będzie naturalny, Tadzik wpadł w histerię i powiedział, że tego nie przeżyje…

W 1813. odcinku serialu „M jak miłość” Tadeusz zacznie wkurzać Jagodę

W 1813. odcinku serialu „M jak miłość” ciąża nie sprawi, że Jagoda poczuje się szczęśliwa. Wrócą obawy i przeświadczenie, że nie poradzi sobie jako matka. A Tadzik i wujek Modry zaczną ją wkurzać. Kiedy w klinice Rogowskich i Jacka (Robert Gonera) Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zapyta ją o samopoczucie, Jagoda odpowie stanowczo:

- Mam bardzo silne mordercze instynkty wobec mojego męża i wujka.

W 1817. odcinku serialu „M jak miłość” Tadzik rozjuszy Jagodę brakiem intymności

W 1817. odcinku serialu „M jak miłość” Tadzik i Modry doprowadzą Jagodę do szału. Obydwaj będą jej nadskakiwać i traktować jak niepełnosprawną. Ich opieka zamieni się w stan permanentnej kontroli. Na dodatek – i to będzie dla Kiemliczowej najgorsze ze wszystkiego – Tadeusz wyprowadzi się z małżeńskiej sypialni… dla dobra żony i nienarodzonego dziecka. Będzie sobie wmawiał, że seks na pewno im zaszkodzi. Dojdzie do tego, że rozjuszona Jagoda będzie się do niego dobijać w środku nocy waląc do drzwi i budząc wujka. Będzie usiłowała wyperswadować mu jego głupią fiksację:

- Naprawdę nie ma się czego bać.

- Ale ja bym bardzo chciał! Boję się o ciebie i dziecko! - odkrzyknie Tadzik zza zamkniętych drzwi.

- Kobiety w ciąży też mają swoje potrzeby! A ja potrzebuję seksu już, teraz! Wiesz, jak to się nazywa? Histeria, mój drogi! - Jagoda będzie wściekła, a taki stres na pewno nie jest wskazany dla kobiet w ciąży. Może to przemówi Tadeuszowi do rozumu?

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2