M jak miłość, odcinek 1810: Tadzik dostanie wyjątkowy prezent. Jagoda zaplanuje już ich święta - ZDJĘCIA

Jagoda przerażona ciążą w 1810. odcinku „M jak miłość”

W 1810. odcinku „M jak miłość” Jagoda zacznie się dziwnie zachowywać, jakby nie była sobą. Tadzik spotka ją w nocy przy lodówce, ale to ona gwałtownie go ofuknie. Nie będzie mieć ochoty na seks z mężem. Stanie się niezwykle drażliwa – troska Tadzika doprowadzi ją do furii. Nie ucieszy jej też przygotowane przez niego śniadanie. Dostanie się również wujkowi za to, że przyniesie świeże bułki z piekarni. Kiedy Jagódka przyzna się skołowanemu Tadeuszowi, że „serce jej wariuje”, mąż zawiezie ją do Marysi na EKG. Ale ono nie wykaże żadnych nieprawidłowości. Wówczas Rogowska zasugeruje ciążę. Jagoda ją wyśmieje, ale po ataku mdłości już nie będzie mieć argumentów. Test ciążowy potwierdzi to, czego Jagoda będzie się tak obawiać… Będzie z tego powodu rozbita psychicznie, ale będzie musiała powiedzieć Tadeuszowi, że zostaną rodzicami. Kiemlicz zwariuje ze szczęścia:

- Jagoda, niczym się nie przejmuj. To jest wspaniała wiadomość. Ze wszystkim sobie poradzimy. Będziesz najlepszą mamą na świecie (…) Będę cię traktował jak księżniczkę. Będę cię we wszystkim wyręczał. Będę traktował każdą twoją zachciankę jak życzenie.

Tadzik przebuduje dom dla dziecka w nowym sezonie serialu „M jak miłość”

W 1810. odcinku „M jak miłość” Jagoda zejdzie do kuchni po drzemce i zobaczy Tadeusza z torbami pełnymi zakupów i usłyszy wujka:

- Musimy przerobić dom. Maluszek musi mieć swój pokój.

Tadeusz pójdzie o krok dalej w swoich planach:

- Zrobię huśtawkę i piaskownicę. Nasz mały szkrab będzie miał cały plac zabaw w ogrodzie.

Okaże się, że Kiemlicz już kupił ubranka i buciki. Cała trójka zacznie świętować dobrą nowinę sokiem pomarańczowym – na szampana Jagoda nie pozwoli.

Prezent Jagody dla Tadzika na Gwiazdkę w nowym sezonie serialu „M jak miłość”

Wieczorem tego samego dnia Jagoda będzie mieć dla Tadzika jeszcze jedną ważną informację. Policzy, kiedy urodzi się ich dziecko i wyjdzie na to, że najbliższa Gwiazdka będzie inna niż dotychczasowe:

- Policzyłam i wyszło mi, że nasze dziecko urodzi się w grudniu.

- To jest najpiękniejszy prezent na Boże Narodzenie, jaki mogłem sobie wymarzyć – odpowie jej ucieszony Tadeusz.

"M jak miłość" odcinek 1810 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2