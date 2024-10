M jak miłość, odcinek 1817: Bartek wyciągnie chorą Dorotę ze szpitala! Dzięki niemu na krótko wróci do domu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP

W 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek postanowi zadziałać zdecydowanie, by pomóc Dorocie wrócić do równowagi psychicznej. Widząc, jak bardzo jest zmęczona szpitalnym życiem, zwróci się do lekarza z prośbą o pozwolenie, by jego partnerka mogła spędzić kilka dni w domu.

- Panie doktorze, czy mógłbym zabrać Dorotę na weekend do domu? To jest dla nas bardzo ważne. - Jeśli to takie ważne, to zgoda, ale proszę pamiętać, że w poniedziałek musi rozpocząć chemioterapię. - Tak tak, w poniedziałek rano jesteśmy z powrotem w szpitalu, dziękuję.

Bartek wyciągnie Dorotę ze szpitala w 1817 odcinku "M jak miłość"

Choć powrót do domu będzie tylko na chwilę, Dorota w 1817 odcinku "M jak miłość" odczuje ogromną ulgę. Znajome otoczenie, domowy komfort i świadomość, że nie musi już ukrywać swojego stanu przed Bartkiem, sprawią, że poczuje się znacznie lepiej. Dzięki wsparciu ukochanego i jego determinacji, Dorota zacznie odzyskiwać siły psychiczne, co będzie nieocenione przed nadchodzącą terapią. Bartek udowodni, że można na niego liczyć, i pokaże Dorocie, że nie jest sama w tej trudnej walce. To krótkie wytchnienie pomoże im obojgu przygotować się na to, co czeka ich w nadchodzących tygodniach...

"M jak miłość". Bartek będzie wspierał Dorotę w walce z chorobą

Bartek pokaże w 1817 odcinku "M jak miłość", że jest gotów na wszystko, by pomóc Dorocie w walce z chorobą. Choć początkowo Dorota ukrywała przed nim swój stan, teraz, gdy prawda wyszła na jaw, Lisiecki stanie się jej największym wsparciem. Jego determinacja, by jak najszybciej rozpocząć chemioterapię, będzie dowodem na to, jak bardzo zależy mu na zdrowiu ukochanej. Bartek zorganizuje wszystko tak, by Dorota mogła wrócić do domu, choćby na krótki czas, by odetchnąć i nabrać sił do dalszej walki. Czy ta przerwa pomoże jej stanąć na nogi i podjąć walkę z nowymi siłami? Odpowiedzi poznamy już w 1817 odcinku "M jak miłość"!