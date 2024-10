M jak miłość, odcinek 1816: Dorota w fatalnym stanie w szpitalu. Natalka zdąży wyznać Bartkowi całą prawdę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1816 - wtorek, 01.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1816 odcinku "M jak miłość" Dorota znajdzie się w szpitalu, gdzie dojdzie do dramatycznych scen. Chora na nowotwór kobieta nadal nie powiedziała całej prawdy Bartkowi. Co więcej, to Natalka (Dominika Suchecka) dowie się szokujących wieści. Zacznie mieć poważny dylemat, czy w ogóle wspominać Lisieckiemu o zasłyszanych przypadkiem informacjach. To sprawa między nim a Kawecką, ale dla siostry Uli (Iga Krefft) stanie się jasne, że mężczyzna nie ma pojęcia o chorobie partnerki.

Natalka powie Bartkowi prawdę o chorobie Doroty w 1816 odcinku "M jak miłość"?

Kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, a Natalka wyczuje moment, nawiąże rozmowę o Dorocie.

- Przepraszam, że spytam, ale między tobą a Dorotą wszystko w porządku? Tak ogólnie...? - zapyta Natalka, chcąc w jakikolwiek sposób wybadać, ile Bartek wie. Szybko wyjdzie na jaw, że mężczyzna nie ma absolutnie żadnego pojęcia, o co może chodzić. Mało tego, źle zinterpretuje słowa siostry Uli.

- Natalka, ty też sobie kogoś znajdziesz, zobaczysz - powie pewny swego Bartek. - Ja po rozwodzie z Ulą nie myślałem, że spotkam kogoś, w kim jeszcze się zakocham - przyzna. Lisiecki opowie także o niepokoju względem zachowania Doroty, która do niego nie dzwoni i nie pisze. Nie przewidzi, że Kawecka leży w szpitalu i czuje się koszmarnie.

Dorota zemdleje w szpitalu

W 1816 odcinku "M jak miłość" Dorota będzie tak słaba i wyczerpana, że ledwo podniesie się z łóżka. Zrobi wszystko, by sięgnąć po telefon. Spróbuje napisać do ukochanego, ale ciało odmówi jej posłuszeństwa. Nie zdąży wykręcić numeru Bartka, ani nawet napisać smsa, bo padnie na ziemię! Zemdleje w sali i tylko pielęgniarki mogą ją uratować.

W tym czasie nieświadomy Bartek dostanie telefon od Natalki. Mostowiaczka już będzie chciała powiedzieć mu prawdę o chorobie Kaweckiej, ale jednak w ostatniej chwili się wycofa.