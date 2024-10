M jak miłość, odcinek 1817: Dorota nie zdąży wziąć ślubu z Bartkiem? Nie uwierzy w diagnozę lekarzy ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Już w 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek zjawi się w szpitalu, aby wesprzeć Dorotę w najtrudniejszej chwili życia. Lekarze przedstawią mu diagnozę i rokowania, które powinna dać nadzieję, jednak Dorota będzie miała inne zdanie. Choć Lisiecki z radością podzieli się dobrymi wieściami, ponieważ lekarze zobaczą szanse na wyzdrowienie, jeżeli tylko ta natychmiast zdecyduje się na chemioterapię, Dorota pozostanie sceptyczna...

Bartek jednak nie odpuści! Choć Dorota nie będzie chciała, aby on był świadkiem jej cierpienia, Lisiecki będzie zdeterminowany, by przejść przez to razem z nią. W 1817 odcinku "M jak miłość Dorota nie uwierzy w optymistyczne prognozy, pytając Bartka, czy te "duże szanse" to 5 czy 10 procent. Dla niej każdy wynik będzie niewystarczający.

- Rozmawiałem z lekarzem i kamień spadł mi z serca, bo powiedział, że jak szybko przystąpisz do chemii to mamy bardzo duże szanse. - Duże? To znaczy ile? 5 czy 10 procent? Zresztą nic nie mów, nie potrzebuje kłamstw, dlatego właśnie nie chciałam żebyś tu był i przez to wszystko przechodził. - Ale ja chcę tu być kochanie. Chcę to wszystko z tobą przechodzić. - Będziesz ze mną do samego końca? - Jakiego końca? Kocham Cię

Dorota w 1817 odcinku "M jak miłość" wyjawi Bartkowi, że chce zostać jego żoną!

Kiedy tylko Bartek podniesie Dorotę na duchu, kobieta w 1817 odcinku "M jak miłość" postanowi otworzyć się przed nim i wyzna mu o czym tak naprawdę marzy. Milionerka wieczorem zbierze się na odwagę i powie swojemu ukochanemu, że pragnie aby ten się z nią ożenił. Jak na tę propozycję zareaguje Bartek? Możemy zdradzić już teraz, że Lisiecki będziesz zaszczycony! Głęboko zapragnie ślubu z Dorotą, ponieważ szczerze ją kocha, a choroba niczego nie zmieni.

Czy Bartek i Dorota w "M jak miłość" spełnią swoje marzeni o ślubie?

W 1817 odcinku "M jak miłość" los Doroty pozostanie niepewny. Choć Bartek nie przestanie jej wspierać, to Kawecka nie będzie mogła uwierzyć, że cokolwiek może uratować ich wspólne plany. Czy miłość okaże się silniejsza od choroby? Czy Dorota znajdzie siłę, aby walczyć i doczekać dnia, w którym poślubi Bartka? A może to właśnie on, dzięki swojej miłości, pomoże jej zobaczyć światełko w tunelu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce oglądając najnowsze odcinki kultowej produkcji!