M jak miłość, odcinek 1816: Marta wyjdzie za niepełnosprawnego Jacka? Przyzna się, co mu dolega - ZDJĘCIA

W 1816. odcinku serialu „M jak miłość” Jacek spotka się z Marysią w klinice i wypyta o Martę i jej uczucia względem niego:

- Wasza mama zaprosiła nas na pieczoną rybkę. Będę się czuł raźniej wiedząc, że kibicuje mi chociaż jedna życzliwa osoba.

- Nie przesadzaj, mama też ci kibicuje – odpowie eksszwagierka.

- Tego do końca nie wiem, a nie mam odwagi spytać. To jak? Będziesz? (...) Być może znów zostaniemy rodziną, a rodzinie się nie odmawia, prawda? - Marysia tylko się uśmiechnie...

W 1816. odcinku serialu „M jak miłość” Jacek podeprze się kotem w trakcie swoich oświadczyn

W 1816. odcinku serialu „M jak miłość” Milecki wciąż nie będzie pewien uczuć Marty do niego – zbyt mocno w przeszłości zranił ją zdradami i uzależnieniem od hazardu. Przez to się rozstali. Ale gdy jakiś czas temu odnowił z nią kontakt i wyleczył się z problemów psychicznych, Marta odkryła, że wciąż jest dla niego miejsce w jej sercu i powiedziała o tym Barbarze. Podczas obiadu u niej i Rogowskich Jacek uklęknie z pierścionkiem zaręczynowym w pudełeczku i poprosi ją o rękę:

- Odważyłem się pomyśleć, że skoro mamy mieć wspólnie kota, to chciałbym cię zapytać, czy wyjdziesz za mnie?

Odpowiedzią będzie cisza.

- No i co ty na to? - zapyta Jacek znowu, cały czas na kolanach.

- Nie wiem – odpowie Marta i minę będzie miała nietęgą.

W 1816. odcinku serialu „M jak miłość” Marta przyjmie oświadczyny Jacka

W 1816. odcinku serialu „M jak miłość” Jacek odczeka chwilę i znowu zapyta:

- Czy wyjdziesz za mnie? Proponuję, żebyś powiedziała „tak” i to szybko, bo za chwilę nie wstanę o własnych siłach! Wiem, że to nie jest najlepsza rekomendacja, ale przysięgam, że poza sztywnością kolana nic mi nie dolega! - doda.

- Czekaj, daj mi się skupić. Jeżeli mamy mieć wspólnego kota, to chyba powinnam powiedzieć „tak”.

Barbara oszaleje z ekscytacji:

- Gratulacje! Już dawno na ten moment czekałam!

- Potrafisz zaskoczyć, nie ma co! - Artur będzie mocno zdziwiony. Za chwilę w kuchni, dokąd Rogowscy pójdą po wino, Marysia stwierdzi:

- Byłam pewna, że Marta się nie zgodzi...

Czy Marta podejmie dobrą decyzję? Niewchodzenie dwa razy do tej samej rzeki to najlepsza rada dotycząca związków. Chyba powinna dłużej pomyśleć nad propozycją Jacka...

"M jak miłość" odcinek 1816 - wtorek, 01.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2