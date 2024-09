M jak miłość, odcinek 1816: Dorota zwierzy się Tomaszowi, a nie Bartkowi! Były mąż dowie się o jej rezygnacji z chemioterapii

M jak miłość, odcinek 1816: Dorota umrze? Zanim straci przytomność, zadzwoni jeszcze do Bartka ze szpitala - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1816 - wtorek, 01.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1816 odcinku "M jak miłość" Dorota wciąż będzie ukrywać prawdę o swojej chorobie przed Bartkiem. Kawecka wybierze się do szpitala do Warszawy, aby porozmawiać z lekarzem o swoich wynikach i planowanej chemioterapii. Choć milionerka już dawno powinna powiedzieć Bartkowi o swojej chorobie i planie leczenia, znów postanowi go oszukać.

Lisiecki, kompletnie nieświadomy będzie myślał, że jego ukochana w 1816 odcinku "M jak miłość" wyjedzie na kilka dni do przyjaciółki, by pomóc jej w rozterkach sercowych. Tymczasem Dorota w tajemnicy przed nim, będzie w drodze do szpitala onkologicznego.

Dorota zwierzy się Tomaszowi ze swoich problemów! Wybierze jego zamiast Bartka?

W 1816 odcinku M jak miłość Dorota nie będzie w stanie dłużej milczeć na temat swojego stanu zdrowia. Jej wyniki badań będą dramatyczne, a lekarze zalecą natychmiastową chemioterapię. Jednak Dorota podejmie szokującą decyzję – postanowi nie poddawać się leczeniu! Kiedy znajdzie się w krytycznym momencie, nie zwróci się o pomoc do Bartka, swojego obecnego partnera, który nie ma pojęcia o jej chorobie. Zamiast tego, porozmawia z Tomaszem, swoim byłym mężem, z którym widocznie wciąż będzie łączyła ją silna więź emocjonalna.

- Tomasz, Tomasz przepraszam, ale ja nie mogę teraz rozmawiać! Jadę właśnie do Warszawy, do klinki, bo muszę szybko przed wyjazdem postawić się na nogi. - Będziesz mieć chemioterapię? - Nie, nie będę miała teraz żadnej chemii.

Natalia pozna prawdę o chorobie Doroty

W 1816 odcinku "M jak miłość" Dorota zostanie zatrzymana przez policję. To Natalia (Dominka Suchecka), policjantka i zarazem przyjaciółka Bartka, podejdzie do jej auta, gdy usłyszy strzępy rozmowy Doroty z Tomaszem. Natalia przypadkiem dowie się, że Dorota jest śmiertelnie chora. Będzie to dla niej ogromny szok, ale nie zdecyduje się od razu zdradzić tej informacji Bartkowi. Jak długo Natalia będzie w stanie milczeć? Czy wyjdzie na jaw, że Dorota oszukiwała wszystkich, w tym Bartka, na temat swojej choroby?