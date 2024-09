M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1816: Artur zniszczy zaręczyny Marty i Jacka! Pojawi się w najgorszym możliwym momencie! - ZDJĘCIA

W 1816 odcinku "M jak miłość" szykują się wielkie emocje! Jacek (Robert Gonera) postanowi oświadczyć się Marcie (Dominika Ostałowska) podczas uroczystej kolacji w domu Mostowiaków. Wszystko zapowiada się na idealny wieczór, pełen romantyzmu i wzruszeń. Jacek, który planuje wszystko z wyprzedzeniem, podzieli się swoim pomysłem na ten wyjątkowy wieczór z Marysią (Małgorzata Pieńkowska), która od dawna wspiera tę parę. Jednak to, co miało być najpiękniejszą chwilą w ich życiu, zostanie zrujnowane przez... Artura (Robert Moskwa)?! W 1816 odcinku "M jak miłość" Rogowski wkroczy do salonu w najmniej odpowiednim momencie!