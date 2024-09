M jak miłość, odcinek 1815: Marcin i Martyna zagrożeni! Leśniczówka nie będzie bezpiecznym azylem

Martyna odprawia swoją pokutę w serialu „M jak miłość”

W 1812. odcinku „M jak miłość” Marcin dowie się prawdy o kobiecie, która go gości, o tym, jakim jest człowiekiem. Podsłucha jej rozmowę z adwokatem, który reprezentuje ją przed Okręgową Izbą Lekarską, rozpatrującą skargę, wedle której przyjmowała pacjentów w szpitalu po pijanemu. Prawnik bezskutecznie będzie się ją starał namówić do przyjechania na przesłuchanie następnego dnia, przypominając jej, że jest fantastyczną lekarką, która z poświęceniem, „przekraczając swoje kompetencje”, uratowała jego ojca. Po jego wyjeździe Martyna powie Chodakowskiemu, że pijąc na dyżurze zasłużyła na to, co ją teraz spotyka i nie będzie już zajmować się pacjentami.

Marcin pocałuje Martynę w 1815. odcinku „M jak miłość”

W 1815. odcinku „M jak miłość” Marcin zdecyduje się powiedzieć Kamie, co myśli o jej nadużywaniu alkoholu. Po miesiącu wspólnego mieszkania zauważy, że sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli. Wysocka pije dzień w dzień, by nie myśleć o mężu alpiniście, który przed rokiem zginął w górach ratując przyjaciela. Chodakowski wprost zapyta lekarkę, do czego to picie ma prowadzić. Martyna odpowie gwałtownym wybuchem:

- Jak się nie podoba, to wynocha! Słyszysz?... No, już cię tu nie ma!

Kolejna sesja Wysockiej z butelką rozpocznie się w nocy.

- Na dziś wystarczy! - Marcin zabierze jej butelkę.

- Oddawaj, słyszysz?! - jego gest spotka się ze zrozumiałą agresją.

Chodakowski postanowi załagodzić sytuację i wyjaśnić swoje postępowanie:

- Posłuchaj! Wiem, że się powtarzam, ale... naprawdę jesteś jedyną osobą, którą znam, pamiętam i... cholernie mi na tobie zależy! Po prostu... tak jest, rozumiesz?! - powie Marcin i nie będzie mógł się oprzeć - pocałuje Martynę...

W 1815. odcinku „M jak miłość” Martyna i Marcin otoczeni przez… wilki?!

Namiętny pocałunek Marcina rozbudzi w Martynie wspomnienia bliskości z mężem Piotrem. W 1815. odcinku „M jak miłość” w nocy przyjdzie do niego. Chodakowski będzie myślał, że Wysocka źle się czuje, ale lekarka obwieści mu dość niemądrze:

- Wiesz, w okolicy grasują wilki... i trochę boję się sama spać... - Martyna poda mu naprawdę słabą wymówkę na odwiedziny w jego sypialni. Marcin zrozumie jej prawdziwe intencje i zapyta:

- Jesteś pewna? Nie będziesz... żałować? (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

Jego gospodyni odpowie, już zupełnie zgodnie z prawdą, że nie chce być tej nocy sama. I sądzi, że on też nie...

„M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2