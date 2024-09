M jak miłość, odcinek 1813: Zbuntowana Basia ucieknie z domu? Konflikt z nauczycielem pójdzie o krok za daleko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość" problemy Basi tak narosną, że trudno jej będzie wydostać się z kłopotów. Rogowscy wiedzą już o wybrykach córki, w Grabinie doszło do ostrego spięcia. Nawet Barbara (Teresa Lipowska) nie miała mocy sprawczej, by wybronić wnuczkę. Opuszczenie się Basi w nauce, wagary i pyskówki to fakty, z którymi trudno dyskutować. To niestety nie koniec, bo w kolejnych odcinkach "M jak miłość" nastolatka da jeszcze większy popis.

Basia spóźni się na poprawę oceny, a nieustępliwy nauczyciel da jej popalić

Jedyną szansą Basi na poprawienie swoich ocen będzie przystąpienie do testu w 1813 odcinku "M jak miłość". Rogowska wie, że musi wyprostować sytuację z matematyki, bo inaczej grozi jej niezdawanie do następnej klasy! Nauczyciel Basi da jej szansę na poprawę, ale ona z niej nie skorzysta...

Wszystko przez pewien wypadek w drodze do szkoły w 1813 odcinku "M jak. miłość". Młoda Rogowska spóźni się na spotkanie z nauczycielem, bo postanowi pomóc małym kotkom. Szlachetny cel spowoduje, iż dziewczyna nie zdąży na umówioną godzinę do szkoły. Nieustępliwy nauczyciel nie zrozumie motywacji Basi, bo nawet jej nie wysłucha.

- Mnie nie przepraszaj. To twoje oceny, twój wybór - ostro skomentuje spóźnienie Rogowskiej i nie da jej szans na poprawkę.

- Wiem, ale ja naprawdę bardzo chcę poprawić tę jedynkę, a dzisiaj... To była wyjątkowa sytuacja - objaśni Basia.

- Dostałaś szansę na poprawę i z niej nie skorzystałaś... Przykro mi, kolejnego razu nie będzie! I jeśli tak dalej pójdzie, na koniec roku będę musiał wystawić ci ocenę niedostateczną - jasno stwierdzi mężczyzna.

Basia ucieknie z domu?! Będzie się bała reakcji Rogowskich

Załamana Basia poleci na zwierzenia do Michała (Igor Pawłowski). Zapłakana i cała w nerwach wyzna, że rodzice nie darują jej niezdania do następnej klasy. - Nie wracam do domu. Mama mnie zabije! - wyzna zdruzgotana Basia w 1813 odcinku "M jak miłość".